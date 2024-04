Cela fait maintenant huit ans que nous avons entendu parler pour la première de Lost Soul Aside. Développé par le studio chinois UltiZero Games, ce titre à destination de la PS5 et du PC s'est depuis chaque réapparition montré de plus en plus prometteur. Il a récemment refait parler de lui, et sa sortie pourrait enfin être proche.

La PS5 se met une autre exclusivité console de côté

Les jeux chinois ont définitivement un parcours de longue haleine. Outre le très attendu Black Myth: Wukong dont on entend parler depuis des années, tel est aussi le cas de Lost Soul Aside. Celui-ci a été annoncé pour la première fois en 2016 comme un projet indépendant. Sony s'en est arrogé l'exclusivité, et le jeu devait sortir en 2018 sur PS4. Six ans plus tard, l'action-RPG développé par UltiZero Games semble enfin approcher de la fin de son développement. De fait, il sortira maintenant plutôt sur PS5, ainsi que sur PC.

C'est en tout cas ce que l'on peut pronostiquer, puisque Lost Soul Aside a fait l'objet d'une classification d'âge en Chine. L'autorité compétente lui a donc donné le feu vert pour sortir quand il le souhaite sur PC et PS5. Selon l'expert analyste Daniel Ahmad, son lancement serait maintenant plus proche que jamais, en tout cas dans son pays natal. « Au moins dans les trois prochains mois », estime-t-il. Gageons que tel sera également le cas pour le reste du monde.

Un action-RPG prometteur, ou une contrefaçon ?

Après des années de développement pour l'exclusivité console PS5 chinoise, Lost Soul Aside avait l'été dernier fait étalage de son gameplay. Nous avons ainsi pu voir le jeu en action pendant une bonne vingtaine de minutes. Le résultat se montrait alors plutôt engageant. Le titre d'UltiZero Games revendiquait en tout cas des influences assez prestigieuses. Difficile en effet de ne pas voir des liens évidents de parenté avec notamment Devil May Cry dans son gameplay et Final Fantasy dans sa direction artistique.

L'action-RPG sur le papier prometteur et en principe attendu bientôt sur PS5 et PC arrivera-t-il toutefois à faire son propre trou dans le paysage vidéoludique ? Début de réponse a priori dans les trois prochains mois. Il se pourrait bien que Lost Soul Aside fasse ainsi une apparition lors d'un PlayStation Showcase durant le Summer Game Fest début juin ou dans cette période propice aux annonces fortes.