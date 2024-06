Actuellement, deux (très) gros jeux sont à essayer gratuitement sur PlayStation 5. Dépêchez-vous, car l'offre prendra fin de façon imminente et c'est une occasion en or pour votre porte-feuille.

La PS5 profite très souvent d'offres profitables à ses joueurs et joueuses. Et on ne parle pas ici que des offres du PlayStation Plus. Vous allez voir, pour cette fois, pas besoin d'abonnement pour bénéficier d'un cadeau temporaire de taille. De fait, vous pouvez jouer à deux énormes titres de façon totalement gratuite pendant une durée limitée . C'est bientôt fini, alors ne passez pas à côté !

Testez ces deux hits gratuitement sur PS5

Pour attirer du public, les jeux services n'hésitent pas à proposer gratuitement des périodes d'essai. C'est l'occasion, pour vous, de tester de gros jeux sans débourser un sous. Et, pour les jours qui viennent, ce sont effectivement deux titres conséquents qui s'offrent à vous temporairement sur le PS Store. C'est une occasion à ne pas louper.

Plus que quelques jours pour partir à l'abordage

Lancé en février dernier, Skull & Bones recrute dans son équipage ! Ubisoft vous permet en effet d'essayer gratuitement son jeu online entièrement dédié à la piraterie. Du 30 mai jusqu'au 6 juin, embarquez dans cette expérience qui rappellera de bons souvenirs aux amateurs d'Assassin's Creed 4: Black Flag.

Pendant cette semaine d'essai, vous avez accès à tout le contenu du jeu. Ainsi, aventurez-vous en eau trouble à la recherche des plus beaux trésors et affrontez des adversaires redoutables. Vivez l'expérience en solo ou en multi coopératif pour encore plus de fun.

L'offre est disponible sur tous les supports. Sur PlayStation, il suffit de vous rendre sur le PS Store. Depuis la page du jeu, vous aurez la possibilité d'ajouter l'essai gratuit à votre bibliothèque. Ensuite, il ne reste plus qu'à téléchargez Skull & Bones sur votre console. Enfin, si vous voulez poursuivre l'Odyssée, le titre est à moitié prix, soit 39,99€, jusqu'à la fin de la semaine gratuite.

Dernière chance pour répondre à l'appel du devoir sur PS5

Nous vous l'avions annoncé : Call of Duty Modern Warfare 3 est accessible gratuitement pendant une durée limitée. Si vous ne l'avez pas encore essayé, il n'est pas trop tard mais il va falloir faire vite ! De fait, le FPS d'Activision s'offre à vous jusqu'à 19 heures, demain, mardi 4 juin, via le PlayStation Store.

Plongez exceptionnellement dans le dernier Call of en date avant l'arrivée de Black Ops 6. Profitez de missions solo palpitantes et, surtout, d'un mode multijoueur compétitif ou coopératif. L'offre d'essai vous permet en effet de profiter de tout le contenu du jeu, y compris le mode Zombie.

Pour le récupérer, c'est très simple : rendez-vous sur la page PS Store de MW3 depuis ordinateur ou votre console. Descendez un peu et vous trouverez, parmi les autres éditions du jeu, l'essai gratuit. Ajoutez-le à votre bibliothèque, puis téléchargez-le sur votre machine. Vous n'avez plus qu'à le lancer ! Notez enfin que si l'aventure vous plaît, ce Call of Duty est en promotion sur PlayStation jusqu'au 6 juin, 1h du matin, passant de 70,99€ à 47,99€.