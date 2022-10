L’offre des six mois gratuits d’Apple TV+ pour les utilisateurs et utilisatrices PS5 est toujours disponible, mais plus pour très longtemps. Voici comment en profiter.

Plus que quelques heures pour profiter d’un des bons plans de la PS5 et de la PS4. Grâce à vos consoles, vous pouvez obtenir jusqu'à 6 mois d’essai gratuit Apple TV+, mais il va falloir se dépêcher.

Apple TV+ gratuit sur PS5 et PS4 pendant 6 mois

Apple TV+ gratuitement pendant plusieurs mois ça vous tente ? PlayStation propose aux possesseurs de ses deux dernières consoles de tester sans frais le nouveau concurrent de Netflix et consorts. La seule condition? Avoir une PS5 et créer un compte Apple. Celles et ceux qui auraient déjà essayé gratuitement Apple TV+ sur une autre plateforme pourront également en profiter en créant un identifiant à partir d’une nouvelle adresse mail. Il faudra cependant ne pas trop tarder, car l’offre ne pourra être activée que jusqu’au 19 octobre 2022. Elle ne peut être utilisée qu’une seule fois par console. Sur PS4, l'essai gratuit est aussi disponible, mais il n'est que de trois mois.

Pour obtenir vos mois gratuits d’Apple TV+ sur votre PS5 ou PS4, rien de plus simple. Cherchez tout d'abord l’application du service de streaming dans la barre de recherche de votre console, ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia. Téléchargez-la puis ouvrez-la. Suivez ensuite les instructions vous proposant l’offre à l’écran et connectez-vous à votre identifiant Apple ou créez-en un si vous n’en avez pas. Il n’y a plus qu’à profiter de votre essai gratuit à Apple TV+ pour découvrir ses séries acclamées comme Ted Lasso, See avec Jason Momoa, Severance ou encore The Morning Show. Pensez à le désactiver avant la fin des six mois si vous ne souhaitez pas le prolonger et être facturé 4,99€ par mois.