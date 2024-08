Les joueuses et joueurs PS5 n'ont malheureusement pas eu beaucoup d'occasions de lancer de grosses exclusivités sur leur console cette année. Reste à voir si Concord, attendu le 23 août à venir sur cette dernière et sur PC, parviendra à changer la donne. La partie est cela dit loin d'être gagnée, malgré l'annonce par Sony et Firewalk d'une roadmap bien chargée pour sa tentative de se tailler une place sur le marché assez hermétique des hero-shooters.

Sony veut que tout Concord pour sa prochaine exclu console PS5

À l'exception de FF7 Rebirth, Helldivers 2, Rise of the Ronin et Stellar Blade, la PS5 de nombreux joueuses et joueurs prend un peu la poussière cette année niveau exclusivités. Si Sony nous promet du lourd en 2025, elle veut aussi attirer notre attention vers un futur plus immédiat avec l'arrivée prochaine de Concord sur PlayStation 5 et PC. Malheureusement pour Firewalk et son éditeur, l'engouement à son égard est quelque peu au point mort. La faute à un marché des hero-shooters dominé par un pourtant moribond Overwatch 2, et l'arrivée prochaine du bien plus prometteur Marvel Rivals, tous deux free-to-play, alors que Concord est payant (au moins 40 euros), avec un roster de base qui ne fait clairement pas rêver.

À son lancement sur PS5 et PC, Concord proposera quoi qu'il en soit six modes de jeu, 12 maps et 16 personnages. Ensuite, le jeu-service adoptera un traditionnel système de saisons. La première débutera en octobre, avec un nouveau personnage, une nouvelle map et des mises à jour de type qualité de vie. Rebelote pour la saison 2 en janvier 2025, avec cette fois en prime un nouveau mode de jeu. La saison 3 prévue en avril devrait suivre le même chemin.

Voici la roadmap annoncée par Sony pour Concord. © Sony/Firewalk

Une volonté de bien faire suffisante pour convaincre ?

Jeu-service oblige, la saison 1 de l'exclusivité console PS5 intégrera en supplément un magasin en jeu. Celui-ci proposera des éléments purement cosmétiques à l'achat, sans aucun impact sur le gameplay, pour « continuer de supporter le jeu et compléter les centaines de récompenses à gagner gratuitement en progressant naturellement ». Sur le papier, Concord veut mettre toutes les chances de son côté pour s'installer dans l'arène plutôt fermée des hero-shooters. Mais le ticket d'entrée de base sera tarifé à 40 euros, et demandera obligatoirement l'utilisation du réseau PSN, même sur PC. Chose qui semble fortement rebuter la communauté, comme nous l'avons vu pour Helldivers 2 ou encore le portage sur ordinateur de God of War Ragnarök.

Tous ces éléments mis bout à bout n'augurent pas du très bon pour ce jeu-service prévu le 23 août sur PC et PS5. Espérons toutefois, pour le bien de Firewalk Studios, que sa volonté de bien faire sera récompensée et que le succès sera au rendez-vous. En l'état, les choses semblent toutefois malheureusement assez mal engagées en ce sens.

Source : PlayStation.Blog