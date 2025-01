Sony a entendu les possesseurs de PS5 et fera revenir les thèmes à l'effigie des anciens consoles du constructeur. Dans le cadre des 30 ans de PlayStation, et par conséquent de la PS1, la firme japonaise avait modifié l'animation de lancement de la PlayStation 5, en plus de permettre aux utilisatrices et utilisateurs de choisir une interface inspirée par la PS1, PS2, PS3 et PS4. On ne sait pas quand ces thèmes reviendront, mais pour rappel, ils sont supprimés dès aujourd'hui vendredi 31 janvier 2025.

La PS4 passe en version 12.02

La PS5 a reçu une mise à jour système 24.08-10.40.00 importante lui permettant d'améliorer le processus de transfert depuis une autre PlayStation 5. Une nouveauté indispensable pour celles et ceux qui prévoient par exemple de passer sur une PS5 Pro et de transférer toutes leurs données pour éviter d'avoir à tout retélécharger. Mais la vitesse de copie de captures, comme des screenshots ou des vidéos, sur un support externe a également été revue pour être enfin plus rapide. De son côté, la PS4 ne baisse toujours pas les armes, même plus de 12 ans après son lancement.

Des millions de personnes jouent encore sur PS4, en ligne comme hors ligne, et Sony doit donc prendre soin de mettre à jour la console. Les dernières mises à jour 12.00, 11.52, 11.50 et 11.02, se contentées d'améliorer les performances et la stabilité du logiciel système, ainsi que la sécurité, mais aussi et comme très souvent, les messages et l'ergonomie de certains écrans. La PS4 déploie aujourd'hui une nouvelle mise à jour 12.02, mais qu'est-ce qui change cette fois ? Eh bien pas grand chose. Ici, il est simplement question de modifications en lien direct avec la sécurité de l'OS de la PlayStation 4. Une faille à combler ? C'est possible.

Fonctionnalités de la mise à jour 12.02 du logiciel système PlayStation 4

Nous avons apporté des modifications à la sécurité du logiciel système

Poids des fichiers de la mise à jour 12.02 en cas d'installation ou réinstallation Environ 503 Mb pour le fichier de mise à jour Environ 1,08 Go pour le fichier de réinstallation PS4



Source : PlayStation.