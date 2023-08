Depuis sa sortie en novembre 2013, la légendaire PS4 aura accueilli un grand nombre d'exclusivités marquantes. Malheureusement pour ceux qui ne possèdent pas encore de PS5, Sony semble privilégier de plus en plus sa dernière-née et certains titres zappent purement et simplement la machine aux quelque 117 millions d'exemplaires vendus. Dernièrement, ce fut le cas de Final Fantasy 16 et, en octobre prochain, le très attendu Marvel's Spider-Man 2 en fera de même. En revanche, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'une exclusivité qui se fait désirer depuis des années décide, elle aussi, de faire l'impasse sur la PS4.

Les joueurs PS4 privés d'une exclusivité attendue

Lors de l'événement ChinaJoy 2023, un salon ouvert au public dédié aux jeux vidéo organisé à Shanghai, une conférence spéciale était consacrée à Lost Soul Aside, l'exclusivité Sony annoncée pour la première fois en 2016. Un nouveau trailer de la version PC a été dévoilé de manière assez inattendue, car Lost Soul Aside était prévu uniquement sur PS4 et PS5 jusqu'alors.

Le bonheur des uns fait cependant le malheur des autres. En effet, la description du trailer sur la chaîne de Bing Yang, le développeur chinois qui travaillait seul sur le jeu au départ, indique que le RPG sortira bien sur PS5 et sur PC, mais aucune mention n'est faite d'une arrivée sur PS4. Difficile d'imaginer qu'il s'agisse d'un oubli de sa part. Sony et UltiZeroGames, le studio fondé par Bing Yang avec le soutien de la firme japonaise et de Tencent, ont visiblement revu leurs plans au cours du développement.

Malgré cette mauvaise nouvelle, on constate grâce à cette nouvelle bande-annonce avec RTX activé que Lost Soul Aside n'a rien perdu de son identité. Les combats inspirés de Devil May Cry (et qui ressemblent donc beaucoup à ceux de Final Fantasy 16) sont toujours aussi explosifs. L'entité qu'affronte le héros Kazer à la fin du trailer nous montre également que les boss du jeu sauront aussi faire dans la démesure. Nous avons hâte de découvrir enfin tout cela manette en main lors de la sortie de l'exclusivité Sony, toujours prévue en 2024.