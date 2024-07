C'est le moment de vous faire plaisir grâce aux Super Promo d'été du PS Store, avec des remises spéciales pour les abonnés du PS Plus, jusqu'à -85%. Mais l'opération est temporaire, ne tardez pas. On vous dévoile tous les jeux concernés.

Comme chaque année, le début de la période estivale est marquée par une grande période de soldes. C'est généralement la bonne occasion pour se faire plaisir à petit prix. Or, quand on voit le prix des jeux vidéo aujourd'hui, quelques remises ne sont pas de refus ! Ça tombe bien, car les Super Promo d'été sont toujours en cours sur le PS Store, avec de belles surprises pour les abonnés aux PlayStation Plus.

En plus des soldes habituelles du Store, une sélection de jeux profite en plus de remises réservées aux abonnés du PS Plus. L'opération est lancée pour une durée limitée. Jusqu'au mercredi 17 juillet (00h59), profitez jusqu'à -85% sur une sélection de gros titres. Rendez-vous directement sur votre console pour faire vos achat, l'application PS App sur votre smartphone ou sur le site store.playstation.com.

Pour vous donner une idée, le PS Store vous gâte avec des promotions sur de gros jeux, et des jeux récents. Vous pouvez ainsi acquérir Avatar Frontiers of Pandora, la magnifique superproduction d'Ubisoft à moitié prix. Les amateurs de jeux de combat trouveront leur plaisir avec de belles remises sur TEKKEN 8 ou Street Fighter 6. On appréciera aussi la version Ultime de Cyberpunk 2077, incluant le DLC sur PS5. Mais, il y a également de quoi faire sur PS4, ne vous en faites pas ! On vous laisse découvrir toute la liste avec nous.

Les promos PS Store pour les abonnés du PS Plus

Avatar Frontiers of Pandora | PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

| PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Avatar Frontiers of Pandora — Édition Ultimate | PS5 : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%)

| PS5 : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%) Cyberpunk 2077 : Édition Ultime | PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

| PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%) Destiny 2 : Collection Héritage | PS5 & PS4 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

| PS5 & PS4 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%) Destiny 2 : Éclipse | PS5 & PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

| PS5 & PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Destiny 2 : La Forme finale | PS5 & PS4 : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

| PS5 & PS4 : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%) Destiny 2 : La Forme finale + Pass annuel | PS5 & PS4 : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%)

| PS5 & PS4 : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%) Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS5 & PS4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

| PS5 & PS4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Destiny 2 : Pack 30 e anniversaire Bungie | PS5 & PS4 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

| PS5 & PS4 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%) Destiny 2 : Pack Au-delà de la Lumière | PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Destiny 2 : Pack Bastion des Ombres | PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Destiny 2 : Pack Renégats | PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS5 & PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Dragon Ball: The Breakers — Special Edition | PS4 : 9,89€ au lieu de 29,89€ (-67%)

| PS4 : 9,89€ au lieu de 29,89€ (-67%) Granblue Fantasy Versus: Rising | PS5 & PS4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

| PS5 & PS4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Granblue Fantasy Versus: Rising — Deluxe Edition | PS5 & PS4 : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

| PS5 & PS4 : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%) JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R — Ultimate Edition | PS5 & PS4 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

| PS5 & PS4 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%) La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre | PS4 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

| PS4 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%) Like a Dragon: Infinite Wealth édition Deluxe | PS5 & PS4 : 55,24€ au lieu de 84,99€ (-35%)

| PS5 & PS4 : 55,24€ au lieu de 84,99€ (-35%) Persona 3 Reload | PS5 & PS4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

| PS5 & PS4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%) Persona 5 Tactica — Édition Deluxe | PS5 & PS4 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

| PS5 & PS4 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE | PS5 & PS4 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

| PS5 & PS4 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) Street Fighter 6 | PS5 & PS4 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

| PS5 & PS4 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%) Street Fighter 6 — Ultimate Edition | PS5 & PS4 : 51,74€ au lieu de 114,99€ (-55%)

| PS5 & PS4 : 51,74€ au lieu de 114,99€ (-55%) Street Fighter 6 — Year 1 Character Pass | PS5 & PS4 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

| PS5 & PS4 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) Street Fighter 6 — Year 1 Ultimate Pass | PS5 & PS4 : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

| PS5 & PS4 : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%) TEKKEN 8 | PS5 : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

| PS5 : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%) TEKKEN 8 — Ultimate Edition | PS5 : 83,99€ au lieu de 119,99€ (-30%)

| PS5 : 83,99€ au lieu de 119,99€ (-30%) The Crew Motorfest | PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

| PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) The Crew Motorfest — Cross-gen Bundle | PS5 & PS4 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

| PS5 & PS4 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%) The Crew Motorfest — Ultimate Edition | PS5 & PS4 : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

| PS5 & PS4 : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%) The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS5 & PS4 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

| PS5 & PS4 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege — Deluxe Edition | PS5 & PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

| PS5 & PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege — Ultimate Edition | PS5 & PS4 : 44,89€ au lieu de 89,99€ (-50%)

| PS5 & PS4 : 44,89€ au lieu de 89,99€ (-50%) UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes | PS5 & PS4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

