C’est bientôt le Black Friday et en amont c’est la Black Week ou le Black Month pour certains. Bref, pour nous autres joueurs, c’est surtout une période propice pour faire des économies tout en se faisant plaisir. Sony profite d’ailleurs de ce moment pour faire le plein de promotions. Abonnements PS Plus pas chers, consoles, PSVR2 ou encore manettes et jeux sont en promos. Même le PS Store n’a pas raté le rendez-vous et propose des jeux à prix cassés.

Une tonne de promos sur le PS Store pour le Black Friday

Jusqu’à -90% sur de très gros jeux PS4 et PS5 que l’on trouve à moins de 5 € ou 10 €. C’est une pluie de promotions qui s’abat sur le PS Store pour ce Black Friday et il y en a pour tous les goûts. On peut par exemple retrouver Battlefield 2042, Civilization 6, Star Wars Jedi Fallen Order, Borderlands 3 ou encore une poignée de jeux LEGO à petits prix. Ce n’est ici qu’un petit échantillon de tout ce qui est disponible puisqu’on parle de réduction sur plus d’un millier de jeux mine de rien, ça fait un paquet de promos. On vous a d’ailleurs fait une sélection de quelques offres à moins de 10€ pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend.

Comme d’habitude toutes ces offres et bien d’autres encore sont à retrouver directement sur le PS Store depuis votre console PS5 ou PS4, mais aussi sur le site officiel de PlayStation. Des centaines d’autres jeux sont aussi soldés comme Star Wars Outlaws, Stellar Blade ou encore Astro Bot qui sont tous proposés à 59,99 € au lieu des 79,99 € habituels. Baldur’s Gate 3, Silent Hill 2 Remake, Space Marine 2 ou encore Metaphor sont quant à eux à une cinquantaine d'euros au lieu d’être à prix plein. Ici on parle de réductions un peu plus petites de l’ordre des 15-25%, mais ça reste intéressant.

D'ailleurs sachez que vous pouvez faire encore davantage d'économies en approvisionnant votre portefeuille numérique PSN à petit prix en achetant des bons PSN avec une réduction de quelques euros supplémentaires chez certains revendeurs.

De très gros jeux PS4 & PS5 à moins de 10€

The Forest à 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

à 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%) Carto à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Far Cry 4 à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Human Fall Flat à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) La Terre du Milieu : l'Ombre du Mordor à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) Lords of the Fallen (2014) à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Serious Sam 4 à 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

à 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) Deus Ex Makind Divided à 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

à 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%) Wolf Among Us à 6,74€ au lieu de 14,99€ (-55%)

à 6,74€ au lieu de 14,99€ (-55%) Battlefield 2042 à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Borderlands 3 à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) GRID Legends à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Mass Effect Legendary Trilogy à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Alan Wake Remastered à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Crysis 3 à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Ride 4 à 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

à 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%) South Park : Le baton de la verité à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Star Wars Jedi Fallen à 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

à 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%) Cities Skylines Remastered à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Rage 2 à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) The Evil Within 2 à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Wasteland 3 à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Slay The Spire à 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

à 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%) Planet Coaster Console Edition à 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

à 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%) Wolfenstein 2 à 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

à 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) The Quarry à 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

à 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%) Bioshock The Collection à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Chivalry 2 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Dark Souls 2 à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Skyrim Special Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Plein de jeux à moins de 5 € !