Un nouveau gros jeu PS5 et PS4 peut être testé gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium. C’est un titre au lancement terni de bugs qui se laissera approcher dans une version peaufinée.

Si l’annonce des titres du PS Plus Premium & Extra se fait toujours attendre, Sony propose aux abonnés de son offre ultime de tester gratuitement un nouveau jeu. Un titre récent, qui s’inscrit plutôt bien dans la thématique d’Halloween du mois.

Dying Light 2 dans le PS Plus Premium d'octobre 2022

Nouvel avantage pour les abonnés PS Plus Premium. Dying Light 2 est disponible avec une démo gratuite sur PS5 et PS. Cet essai montrera un aperçu généreux du survival horror et de ses mécaniques en laissant les joueurs arpenter les rues de Villedor pendant trois heures. A titre indicatif, il faut environ 20 heures pour compléter l’histoire principale. De quoi permettre aux intéressés de se faire une bonne idée de si le jeu est fait pour eux ou non. D’autant que certains joueurs ont souffert de motion sickness lors de son lancement. Vous serez rapidement fixés sur ce point.

Avec cette nouvelle démo gratuite du PS Plus Premium, Techland espère sans doute attirer de nouvelles têtes en marge du lancement de son gros DLC narratif. La sortie de l’extension Bloody Ties a en effet été repoussée au 10 novembre prochain. Ce ne sera que le début, puisque les développeurs entendent suivre une feuille de route sur cinq ans. Pour les reste des abonnés PS Plus, on rappelle que les jeux gratuits d'octobre 2022 sont disponibles au téléchargement. Les titres de l’abonnement Extra devraient également être annoncés sous peu.