Sony confirme les jeux PlayStation Plus Essential et annonce ceux du PS Plus Extra & Premium. Au programme de vieux classiques et une exclu PS5/PC développée par un studio Xbox. Kamoulox !

Pleurez, ou non en fonction des goûts, mais Sony Interactive Entertainment a officialisée les jeux PS+ Essential en fuite. Au passage, on sait également ce qui va arriver dans les formules les plus chères, PS Plus Premium comme Extra.

Les jeux PS Plus Premium & Extra de septembre 2022

Qui pour succéder à la franchise Yakuza dans les offres PS Plus Premium & Extra ? De grands noms avec l'exclusivité temporaire PS5 et PC de Bethesda, Deathloop, plus d'un an après sa sortie initiale. Pour le rejoindre, plusieurs titres Ubisoft, un indé enchanteur ou encore le retour d'une mascotte culte de SEGA.

Tous ces jeux ainsi que les suivants seront disponibles à partir du 20 septembre 2022. Oui, il n'y a pas que ces quelques titres plus ou moins récents et voici les nouveautés rétro.

Les nouveaux jeux PlayStation Classiques

En septembre, c'est la licence Sly Cooper de Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima) qui est largement mise en avant dans les classiques avec une intégrale. Il y a la collection remasterisée The Sly Trilogy des trois premiers opus, le quatrième volet « Voleur à travers le temps » et même le mini-jeu qui était sorti pour le lancement nord-américain de ce dernier épisode.

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Trilogy (PS3)

Sly Cooper 4 : Voleurs à travers le temps (PS3)

Le Kit de Piratage de Bentley (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP)

Ils sont uniquement accessibles via le PS Plus Premium.