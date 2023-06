Nouveau mois, nouvel essai pour les membres du PS Plus Premium. Sony vient d’ajouter une nouvelle démo d’un énorme carton de l’année. Elle fait cependant beaucoup parler d’elle à cause d’un couac.

Les jeux PlayStation Plus Essential du mois sont désormais disponibles. Le nouveau trio est loin de faire l’unanimité auprès de la masse d’abonnés, marbre les qualités indéniables de NBA 2K23 et de Jurassic World Evolution 2. Pendant ce temps, celles et ceux qui ont souscrit au PS Plus Premium peuvent profiter d’un avantage supplémentaire. Un nouvel essai gratuit est disponible, mais s’il s’agit bien d’un des gros succès colossaux de cette année, la démo fait pâle mine.

Une démo Hogwarts Legacy pour les abonnés PS Plus Premium

Les démos gratuites s’enchaînent pour les abonnés PS Plus Premium. C’est l’un des avantages exclusifs à sa formule la plus élevée : la possibilité de profiter d’essais gratuits plus généreux que des démos habituelles. Enfin, ça c’est de manière générale. Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 ou encore A Plage Tale Requiem sont autant de jeux qui peuvent être testés pendant une heure ou plus. Sony étoffe régulièrement le catalogue d’essais gratuits avec un ou plusieurs ajouts mensuels et c’est Hogwarts Legacy qui ouvrira le bal en juin 2023. Une excellente initiative pour les membres du PlayStation Plus Premium, qui pourront alors se délecter de l’ambiance de Poudlard et découvrir les mécaniques de gameplay. Enfin, ça c’est que beaucoup pensaient en lançant l’essai gratuit.

La démo du PS Plus Premium est en effet moins généreuse qu’à l’accoutumée. Seules 45 minutes de jeu sont disponibles avec Hogwarts Legacy. Sony et Warner Bros. ne semblent pas avoir pris en compte une problématique de taille. Avec moins d’une heure de jeu au compteur, cet essai n’est pas assez long pour vraiment se faire une idée de cette production au succès monstrueux. Et c’est d’autant plus contraignant avec Hogwarts Legacy que sa séquence d’introduction est particulièrement longue.

Résultat, beaucoup d’abonnés PS Plus Premium ont fait part de leur frustration : il n’ont pas pu arriver jusqu’à Poudlard avant que le compte à rebours ne sonne le glas. Seul point positif, s’ils venaient à acheter le jeu, leur progression sera transférée dans la version finale et ils n’auront pas à revivre ce long moment. Cela reste malgré tout assez regrettable qu’un essai gratuit PlayStation Plus aussi important ne permette pas de donner aux joueurs un véritable aperçu du gameplay et de son ambiance. Pour les plus curieux, rendez-vous sur la page PS Store pour lancer la démo.