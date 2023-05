Alors que les jeux PlayStation Plus Premium & Extra de mai 2023 ont été annoncés, les abonnés ont accès à la démo d'un titre plébiscité pour son univers et sa direction artistique (entre autres).

Les abonnés au PlayStation Plus Essential, l'offre de base, peuvent récupérer leurs jeux gratuits depuis quelques jours. Une bonne sélection très variée pour le coup. Mais si vous avez succombé aux formules plus onéreuses, Extra ou Premium, la liste des titres est encore plus folle. En effet, d'ici le début de semaine prochaine, les adhérents au PS Plus Premium pourront se jeter sur une énorme exclu PS5. Et en plus, une nouvelle démo d'un jeu remarqué a été ajoutée au catalogue.

Une démo de Weird West pour les abonnés PS Plus Premium

Être abonné au PSPlus Premium vous confère un certain nombre d'avantages absents de l'offre PS Plus Essential. Les adhérents ont par exemple accès à un large catalogue de jeux PS1, PS2, PSP, PS4 et PS3 en local ou streaming - pour les titres PlayStation 3, c'est uniquement via le cloud.

Mais ce n'est pas tout car chaque mois, ils reçoivent des démos gratuites pour essayer un jeu avant l'achat. Pas plus tard que le mois dernier, c'est l'excellentissime Cult of the Lamb qui était à l'honneur. Une production Devolver Digital totalement dingue où l'on incarne un agneau, qui a échappé de peu à la mort, qui devra se plier aux volontés de son sauveur en fondant un culte. Une secte composée de petits animaux inoffensifs qui pourront être sacrifiés. Une pépite pas vraiment PETA-compatible.

En mai 2023, place à un autre genre avec la démo PS5 et PS4 du très singulier Weird West. Un essai gratuit de deux heures réservé seulement aux abonnés PS Plus Premium. Mais c'est quoi au juste ? C'est le nouveau bébé de Raphaël Colantonio et Julien Roby, des anciens piliers d'Arkane Studios (Dishonored) qui reviennent à leur premier amour, l'immersive sim, mais à la sauce indépendante. Un action-RPG où les choix influent le cours de l'histoire, aux possibilités multiples et à l'univers accrocheur. En bref, un premier jeu réussi pour le studio WolfEye.

La démo PlayStation Plus Premium de Weird West est disponible sur PS5 et PS4, mais sur PlayStation 5, le jeu est en 4K 60fps. Un portage new-gen tout récent d'ailleurs.

D'autres gros jeux à essayer avant de les acheter

Bien entendu, Weird West n'est pas l'unique démo gratuite du PlayStation Plus Premium. En avril 2023, les abonnés ont eu le droit à un essai de Disney Speedstorm, le Mario Kart de la firme aux grandes oreilles. Mais aussi à MLB The Show 23, la dernière édition de la simulation de base-ball. Un genre forcément moins populaire chez nous, mais qui est un phénomène outre-Atlantique.

Si vous n'êtes pas sportif pour un sou, ça peut se comprendre, d'autres gros jeux sont à tester « gratuitement », dont des chefs d'œuvre PlayStation tels que God of War Ragnarok ou Persona 5 Royal. Fans de super-héros ? Il y a les démos de jeux DC et Marvel avec Gotham Knights ainsi que Marvel's Midnight Suns. Et dans un registre bien moins sage, on peut trouver également Tiny Tina's Wonderlands, le spin-off de la franchise Borderlands. Un épisode à l'humour omniprésent, aux dialogues savoureux, mais qui ne corrige aucunement les défauts inhérents à la série.