L’année va commencer en beauté pour les abonnés PS Plus. Les jeux gratuits de janvier 2023 ont déjà leakés et ça va être un mois de folie avec deux licences cultes et un titre indépendant très apprécié.

C’est Noël avant l’heure pour les joueurs PS5 et PS4. Le leaker Dealabs billbil-kun a de nouveau dévoilé à l’avance les prochains jeux gratuits du PS Plus. En janvier 2023, les abonnés au service de PlayStation pourront donc récupérer trois titres et pas n’importe lesquels. Sony semble bien décidé à récupérer les millions joueurs qui ont quitté son service en envoyant du très lourd dès le début d'année prochaine. Voici ce qui vous attend le mois prochain.

Les jeux gratuits PS Plus de janvier 2023 ont leaké

Les jeux PS Plus Essential de janvier 2023 ont encore été dévoilés à l’avance. Sony va mettre le paquet dès le début de l’année prochaine en offrant trois nouveaux titres, dont deux sont issus de licences iconiques. Au programme du mois prochain donc, un jeu multijoueur de Bethesda très critiqué à sa sortie et qui a depuis eu de cesse de s’améliorer, l’une des meilleures adaptations Star Wars à ce jour, et la suite d’un jeu indépendant très apprécié. Un joli cocktail qui devrait satisfaire les amateurs de jeux solo comme ceux avides d’expériences en coopération.

Star Wars Jedi Fallen Order

Fallout 76

Axiom Verge 2

Les nouveaux jeux gratuits PS Plus Essential pourront donc être récupérés du 03 janvier au 07 février 2023 à 11h, heure française. On rappelle qu’il ne vous reste encore que quelques heures pour profiter de -30€ sur les abonnements PlayStation Plus grâce à la promo exceptionnelle qui est en cours. Les abonnés peuvent également récupérer de jolis cadeaux pour leurs jeux free-to-play favoris comme Fortnite, Overwatch 2 et bien d'autres.