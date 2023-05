Comme chaque mois Playstation propose plusieurs jeux PS5 et PS4 à ses abonnés, sans qu’ils aient besoin de débourser un centime supplémentaire en plus de leur abonnement.

Que vous soyez au PS Plus Essential, Extra ou Premium, ces jeux seront disponibles dans votre bibliothèque PS Plus dès aujourd’hui et resteront accessibles tant que vous avez un abonnement actif. Mais là, on ne vous apprend rien.

Les jeux PS Plus de mai 2023 sont là !

Après Meet your Maker, une sortie day one, Sackboy A Big Adventure et Tails of Iron, trois nouveaux jeux PS5 et PS4 débarque à leur tour. Et dans cette nouvelle sélection, il y a du beau monde. Les amateurs de sang frais pourront s’étriper joyeusement sur Chilvary 2. Le jeu essentiellement multijoueur qui propose des combats sanglants, ultra violents, jubilatoires et viscéraux en totale immersion à l’ère médiévale. Modes de jeu à objectifs, combats à grande échelle… Chivalry 2 a le kit complet du jeu fun à souhait pour passer quelques soirées à se fendre la poire, dans tous les sens du terme. Les amoureux de gros moteurs et de gomme brûlée pourront quant à eux se jeter sur GRID Legends, le dernier opus de la licence qui rejoint lui aussi les titres PS Plus de mai. Le jeu de course de Codemasters propose plusieurs dizaines de bolides différents, des circuits sous licence et un mode solo scénarisé avec des séquences en live action. Enfin, les amateurs de challenge pourront trouver un petit jeu indé rapidement addictif, Descenders. Un genre de Trials Rising où l’on doit descendre des pentes abruptes tout à travers le monde.

Trois nouveaux jeux PS5 et PS4 pour le mois de mai

Chivalry 2

GRID Legends

Descenders

Retrouvez vos jeux PlayStation Plus sur PS5 et PS4

Comme d’habitude, ces jeux seront à retrouver directement dans le menu PS Plus de votre profil PlayStation. Vous pourrez les ajouter à votre bibliothèque du 2 mai au 6 juin 2023. Ils resteront accessibles à volonté tant que vous avez un abonnement PlayStation Plus actif.

Pour celles et ceux qui possèdent un abonnement PS Plus Extra & Premium, d’autres jeux arriveront prochainement dans les catalogues respectifs et devraient être annoncés d’ici quelques jours. Pour l’heure, vous pouvez toujours profiter des nouveaux jeux d’avril 2023. Encore faut-il avoir de la place dans le calendrier puisque les grosses sorties jeux vidéo de mai arrivent à grands pas.