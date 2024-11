Les nouveaux jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential sont désormais disponibles pour tous les abonnés. Et ce mois-ci, il y aura une sortie day one au programme.

Clap de fin pour les jeux du PlayStation Plus d’octobre 2024. Dead Space Remake, Doki Doki Literature Club et WWE 2K24 quittent définitivement le service pour céder leur place à un nouveau trio. Les abonnés PS Plus peuvent dès maintenant ajouter de nouvelles productions à leur bibliothèque afin de les conserver jusqu’à ce qu’ils décident de mettre fin à leur abonnement. Au programme, un jeu de voitures d’une licence de votre enfance, une sortie day one et un FPS atypique.

Les jeux du PS Plus de novembre 2024 disponibles

Les membres du PlayStation Plus sont plus exigeants que jamais depuis l’augmentation des prix des différents abonnements. Chaque mois, leurs sentiments sont partagés, certains joueurs ne trouvant pas leur bonheur dans la sélection mensuelle éclectique. C’est devenu assez rare pour être souligné, mais il arrive que Sony casse sa petite routine en offrant des jeux le jour de leur sortie dans le PS Plus Essential. Ce sont généralement des jeux service, comme Fall Guys à l’époque, Foamstars ou encore Harry Potter Champions de Quidditch. Avec le PS Plus de novembre 2024, tous les abonnés pourront donc découvrir Death Note Killer Within, adapté du manga cultissime.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Ghostwire: Tokyo | PS5

Death Note Killer Within | PS4, PS5 (day one)

Death Note Killer Within, la sortie day one du PS Plus Essential

Quand un jeu Death Note s’est dévoilé avant l’heure via les divers organismes de classification, peu de fans s’attendaient à un jeu de « déduction sociale ». Dix joueurs s’affronteront ainsi pour trouver qui est l’assassin Kira, ou au contraire défendre le détenteur du livre en usant de leur ingéniosité. Chaque personnage aura un rôle précis, qu’il conviendra de suivre pour espérer mener son équipe vers la victoire. Une adaptation à découvrir dès maintenant avec le PS Plus.

Ghostwire Tokyo

Après avoir fait une excursion sur l’Epic Games Store, voilà qu’il viendra se nicher dans la bibliothèque de nombreux joueurs PS5. Signé Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush), Ghostwire Tokyo est un FPS atypique où vous devez combattre des yokai et autres créatures issues du folklore japonais à l’aide de leurs pouvoirs. Un titre qui peut certes se montrer répétitif, mais à l’univers et l’ambiance prenants, à récupérer dès maintenant dans le cadre de votre abonnement PS Plus Essential.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Les petites voitures de notre enfance mettent également la gomme sur ce programme du PS Plus de novembre 2024. Surfant sur le joli succès du premier jeu, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged reprend tous les éléments qui ont fait son charme, tout en dynamisant l’ensemble avec quelques nouveautés de gameplay et surtout du contenu inédit. Le titre inclut cinq nouveaux lieux, un éditeur de circuit complet et surtout 130 véhicules différents.

Source : PlayStation