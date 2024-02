Après les leaks, place à l’officialisation. Sony et PlayStation viennent de lever le voile sur la liste des trois jeux qui seront offerts à l’ensemble des abonnés PS Plus en mars 2024.

Le mois de février est déjà terminé et il est déjà temps de se projeter sur mars et son calendrier massif. Entre l’exclusivité PS5 Rise of the Ronin, Dragon’s Dogma 2 ou encore ou encore l’arrivée de l’excellent Hi-Fi Rush, les joueurs PlayStation auront largement de quoi s’occuper. Parce que tout le monde ne peut pas s’acheter toutes les sorties mensuelles, certains préfèrent attendre et passer le temps avec les jeux offerts dans le cadre d’un abonnement PS Plus. Justement, après de premières indiscrétions, Sony officialise le programme de mars 2024.

Voici les jeux du PS Plus de mars 2024

À chaque nouveau mois, son nouveau trio de jeux. C’est une routine bien installée depuis des années maintenant. PlayStation offre à l’ensemble de ses abonnés trois productions chaque premier mardi du mois en cours. Des titres aux calibres et genres différents, qui doivent impérativement être récupérés avant l’arrivée de leurs remplaçants afin d’être conservés pendant toute la durée de votre abonnement. Il reste donc encore quelques jours aux retardataires pour mettre la main sur Foamstars, Steelrising et Rollerdome avant qu’ils ne laissent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus de mars 2024. La surprise avait été gâchée quelques heures avant la grande révélation. L'implacable Sifu sera bien l’une des têtes d’affiche du mois prochain. Une grande question perdurait cependant : qui serait à ses côtés ? Sony met fin au suspense. Voici le trio offert le mois prochain pour l'ensemble des membres PlayStation Plus, mais avec une surprise :

Sifu | PS4, PS5

F1 23 | PS4, PS5

Hello Neighbor 2 | PS4, PS5

Desitny 2 La Reine Sorcière | PS4, PS5

Les jeux offerts avec le PS Plus en mars 2024

Un joli cadeau en bonus

Le PS Plus de mars proposera donc une sélection honnête, mais qui une nouvelle fois n'est pas au goût de tout le monde. « Pour changer » me direz-vous, et je ne peux pas vous donner tort. En plus du jeu de combat français, les abonnés pourront entrer en piste avec F1 23, qui gomme de nombreux défauts tout en apportant quelques améliorations. Et si le vroum vroum ce n'est pas votre truc, vous pouvez aller enquêter sur vos voisins. Hello Neighbor 2 se distingue des autres jeu du genre grâce à son IA adaptative, qui prend en compte vos actions. Par exemple, si lors d'une tentative d'infiltration vous passez par la fenêtre du premier étage et que vous vous faites repérer, n'espérez pas user de ce stratagème une seconde fois. Votre voisin s'en souviendra.

Déjà intégré au catalogue du PS Plus Extra d’août 2023, Destiny 2 La Reine Sorcière sera désormais offert à l’ensemble des abonnés en bonus. Considéré comme l’une des meilleures extensions du jeu, il s’est distingué par son histoire à la mise en scène particulièrement léchée et son contenu généreux. Notez que le pack offert comprend le jeu de base et l'ensemble des extensions sorties jusqu'à La Reine Sorcière.

Comme si ça ne suffisait pas, les membres du PS Plus auront le droit à un autre cadeau. Un pack cosmétique exclusif pour The Finals pourra être récupéré gratuitement en même temps que les jeux offerts. Il comprend deux ensembles de tenues militaires et 12 skins d'armes épiques. Les jeux « gratuits » du PS Plus Essential de mars 2024 seront donc disponibles du mardi 5 mars 2024 au 2 avril 2024, aux alentours de 11h.