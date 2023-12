La nouvelle année s’accompagnera-t-elle de bonnes résolutions pour Sony ? Après l’augmentation des prix du PS Plus en septembre dernier, les abonnés attendent un service encore plus qualitatif que jamais. Cela passerait par des serveurs plus stables, moins de pannes, mais aussi par une sélection de jeux gratuits mensuels plus à leur goût. En janvier 2024 , les membres du service de PlayStation pourront donc récupérer trois titres. Est-ce que la firme japonaise va sortir le grand jeu pour bien commencer l’année ? On connaîtrait déjà l'identité de l'un de ceux qui nous attend le mois prochain.

Voici l'un des jeux « gratuits » PS Plus de janvier 2024

Les jeux PlayStation Plus Essential de janvier 2024 ont été dévoilés à l’avance. Une sélection particulièrement attendue au tournant par de nombreux joueurs, qui espéraient qu’elle marquerait un nouveau départ pour le service. En effet, depuis l’annonce de la hausse des prix du service, nombreux sont celles et ceux à trouver les titres mensuels offerts moins qualitatifs qu’à l’accoutumée. L’année prochaine commencera-t-elle sur une meilleure note pour eux ? Nous avons déjà un élément de réponse. Notre leaker habituel, BillBil-Kun prédit en effet que l'un des jeux offerts avec le PS Plus en janvier 2024 serait le génialissime Nobody Save the World des développeurs de Guacamelee!.

Un excellent titre indépendant donc, dans lequel vous incarnez Personne, un personnage dépourvu de tout trait distinctif. Enfin si, il en a un : celui de pouvoir se transformer en diverses créatures comme un dragon, un fantôme ou même une limace. Ce sont au total 15 transformations qui vous permettront de débloquer diverses compétences et de venir à bout de quêtes qui gagneront en complexité à mesure de votre progression, seul ou avec un ami. Un très bon action-RPG aux couches de hack’n’ slash à la direction artistique des plus jolies. Il faudra attendre quelques heures pour en avoir la confirmation et découvrir les deux autres jeux du PS Plus de janvier 2024. Rien n'est gravé dans le marbre à ce stade, la source utilisant elle-même le conditionnel.

Quand seront disponibles les jeux du PlayStation Plus de janvier 2024 ?

Les trois prochains jeux « gratuits » offerts à tous les abonnés au PS Plus seront disponibles dès du mardi 2 janvier au 6 février 2024 aux alentours de 11h, heure française. Il vous reste donc encore quelques jours pour ajouter ceux du mois en cours à votre bibliothèque si ce n’est pas déjà fait. La sélection de décembre se compose de Sable, LEGO 2K Drive et de Powerwash Simulator. Tous les trois redeviendront payants dès que leurs remplaçants arriveront si vous ne les avez pas réclamés à temps.