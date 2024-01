Les jeux du PS Plus de janvier 2024 sont enfin disponibles et en prime ils sont excellents ! De quoi bien débuté l'année et sans débourser un centime de plus que votre abonnement.

Comme chaque mois, le PS Plus offre plusieurs jeux à tous ses utilisateurs. Des titres qu'il est possible d'ajouter à sa bibliothèque et qui deviennent ainsi accessibles sans frais supplémentaires. Vous pouvez ensuite y jouer sans aucune restriction et les conserver à vie tant que vous possédez un abonnement à l'une des formules de l'abonnement PlayStation Plus. Et pour commencer l'année 2024 en beauté, Sony met pas moins de 3 jeux à disposition pour ses abonnés. Et en prime, ils ne sont pas mauvais du tout !

Les jeux PS Plus de janvier 2024 enfin dispo !

Non pas un, ni deux, mais bien trois jeux gratuits pour démarrer 2024 avec le PS Plus, c'est pas mal. D'autant plus lorsqu'il s'agit de titres très sympathiques comme A Plague Tale Requiem, second opus de la licence éponyme qui nous fait une nouvelle fois suivre les mésaventures d'Amicia et Hugo. La petite est toujours malade tandis que sa grande sœur fait tout pour le protéger et trouver un remède à son mal. On traversera une nouvelle fois les paysages balafrés d'une France en proie à la guerre, la division et la maladie. Mélangeant narration, OST redoutable, mise en scène soignée et un zeste de fantastique, A Plague Tales Requiem a su s'imposer comme un excellent cru, malgré ses problèmes techniques au lancement. En tout cas, si vous avez adoré A Plague Tale Innocence (déjà offert auparavant), vous devriez assurément adorer ce nouvel opus.

Si les rats ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez compter sur Evil West pour vous faire changer d'air. Ici, on sort les muscles et les gros flingues pour partir à la conquête d'un grand ouest infesté de vampires et d'entités démoniaques. Seul ou en coopération avec un camarade, vous pourrez parcourir les terres désolées de cet monde presque post-apocalyptique et décimer des créatures à tour de bras. Simple, mais très efficace, Evil West a notamment été salué pour son rythme et sa brutalité. Un divertissement plus qu'honnête.

Enfin, c'est un plus petit titre qui débarque dans le PS Plus de janvier 2024, Nobody Saves the World, le dernier bébé du studio DrinkBox à qui l'on doit notamment les deux excellentissimes metroidvania Guacamelee. Avec Nobody Saves the World, le studio nous embarque dans un jeu d'action-aventure coloré et ultra bien fichu. On y contrôle un petit être sans aucun potentiel qui tombe nez à nez avec une baguette magique et se retrouve soudainement capable de se transformer à volonté. Il faudra alors savoir jongler avec cette nouvelle capacité et profiter des nouvelles formes (plus d'une quinzaine) pour avancer. Un jeu qui a fait sensation sur la scène indé lors de sa sortie en 2022.

Liste des jeux PS Plus Essential de janvier 2024