Pour bien commencer l'année, Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur les jeux PS Plus Essential de janvier 2025. Un bon début ? Ça dépend pour qui et la présence d'un titre abandonné est loin de faire l'unanimité. Après avoir annoncé la fin du suivi, tout en promettant un mode hors ligne, Suicide Squad Kill the Justice League va rejoindre l'abonnement dans quelques jours. Mais comme vous le savez, il s'agit toujours d'un trio de jeu. En plus du soft service de Rocksteady (Batman Arkham), vous allez pouvoir prochainement télécharger Need for Speed Hot Pursuit Remastered ainsi que la sensation indé The Stanley Parable Ultra Deluxe. Trois autres très bons jeux gratuits sont à récupérer sur le PS Plus Essential, mais faite vite car ils vont être bientôt supprimés.

Les jeux PS Plus de décembre 2024 quittent le service

Voilà pour le programme pour les abonnés PS Plus Essential qui sera disponible dès le 7 janvier 2025 au matin. Et avant de les mettre en ligne, Sony doit procéder comme chaque mois à son petit nettoyage mensuel. À compter de cette date, il sera impossible de récupérer les jeux PlayStation Plus Essential de décembre 2024, et ce serait fort dommage de passer à côté de cette vague qui contient un vrai chef d'oeuvre.

En effet, à partir de ce mardi 7 janvier 2025, les abonnés PS Plus devront dire adieu à It Takes Two. La pépite co-op de Josef Fares (A Way Out, Brothers: A Tale of Two Sons) qui s'intéresse à la relation houleuse du couple formé par May et Cody. Un jeu d'action-aventure extrêmement inventif qui offre une expérience à la Chérie, j'ai rétréci les Gosses, et qui arrive à surprendre tout au long du voyage. Pour les fans de grosses bestioles, il y aura également Aliens Dark Descent. Le tactical à la X-COM, qui jouit d'une assez bonne réputation, quittera aussi le PS Plus Essential dès la semaine prochaine.

Quel sera le dernier jeu PS Plus Essential de décembre 2024 à s'en aller du service d'ici les prochains jours ? C'est Temtem. Le pokemon-like du studio indépendant Crema. En plus de ces départs de l'abonnement de base, attendez- vous à d'autres retraits si vous avez succombé au PlayStation Plus Extra. Le 21 janvier 2025, avant 11h00 (heure française), 11 s'en iront et là encore, il y a des immanquables. Et pour cause, les futures sorties PS Plus Extra comprennent Dragon Ball FighterZ, Resident Evil 2, Life is Strange / Before the Storm, Just Cause 3 & 4, Secret of Man ou encore Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Source : PlayStation Blog.