Les jeux PS Plus d'avril 2024 sont disponibles sur PS5 et PS4 pour les abonnés. Mais ce mois-ci, il y a un sympathique cadeau supplémentaire pour un énorme titre.

Comme chaque mois, les services d'abonnement pour les jeux vidéo renouvellent leur sélection. Et ça démarre dès aujourd'hui, mardi 2 avril 2024, avec les nouveautés PS Plus 2024 mais aussi Xbox Game Pass. En mars 2024, Sony a régalé les abonnés en leur « offrant » Destiny 2 La Reine Sorcière, F1 23, Hello Neighbor 2 et SIFU. Pour éviter la déception, autant prévenir maintenant, il n'y aura que trois jeux ce mois-ci. En revanche, il y a encore un bonus pour l'une des plus grosses productions Activision Blizzard actuelles.

Les jeux PS Plus d'avril 2024 disponibles

Depuis le début de l'année, les abonnés PS Plus Essential peuvent télécharger de gros jeux. En janvier, le service a par exemple frappé fort avec A Plaque Tale Requiem, Nobody Saves the World ou Evil West. Le mois suivant, une sortie Square Enix inédite a été mise en avant : Foamstars. Un jeu multijoueur dans la veine de Splatoon, mais avec de la mousse à la place de l'encre. Rollerdrome et le titre français Steelrising ont également été inclus dans l'abonnement, mais il est désormais trop tard pour les réclamer. Mais pour vous consoler, voici les nouveaux jeux PS Plus Essential d'avril 2024.

Immortals of Aveum

Le plus gros jeu du PS Plus d'avril 2024 est Immortals of Aveum. Un premier titre pour Ascendant Studios qui est une sorte de Call of Duty... mais à la sauce Marvel. En effet, à la place des grosses pétoires, le personnage principal Jak utilise des pouvoirs magiques. Il y a néanmoins une vibe FPS puisque les sensations des pouvoirs sont très proches de celles que l'on peut avoir avec des armes à feu. Quant à l'aspect Marvel, impossible de ne pas penser au Doctor Strange lorsque l'on voit la manière dont le héros manipule ses aptitudes. Le jeu a divisé à sa sortie, mais étant donné qu'il est inclus dans le PlayStation Plus...

Minecraft Legends

La légendaire licence Minecraft de Mojang rejoint aussi les jeux « gratuits » PS Plus d'avril 2024. Ce n'est cependant pas le soft original, mais la déclinaison RTS : Minecraft Legends. Une production qui devrait ravir les néophytes du genre, mais plutôt décevoir les plus chevronnés. Si vous voulez l'essayer, c'est le moment ou jamais car le studio arrête les frais. La mise à jour Lost Legends : Snow vs Snouts, sortie en janvier, était la dernière et il n'y aura plus de nouveaux contenus.

Skul: The Hero Slayer

On termine avec un gros carton Steam : Skul the Hero Slayer. Un jeu d'action et de plateforme en 2D, avec des composantes rogue-like, qui propose d'incarner jusqu'à 100 personnages jouables. Le château du Roi-démon est une nouvelle fois la cible d'une attaque qui fait de nombreux prisonniers, excepté un brave squelette nommé Skul. Pour vous en sortir, vous pourrez compter sur des cartes aléatoires et des compétences en constante évolution. C'est disponible dans le PS Plus d'avril 2024.

Le contenu gratuit surprise du PS Plus

Pour le PS Plus d'avril 2024, Sony s'associe encore avec Activision Blizzard pour ajouter un méga bundle Overwatch 2 avec plein de skins. Mais attention, il y a des restrictions qui s'appliquent. « Les sauts de rang ne sont pas utilisables au-delà du niveau 80 du passe de combat et ne débloqueront pas de rang de prestige. Tout saut de rang que vous achetez après le niveau 80 sera conservé et automatiquement utilisé au début de la saison suivante » (via PS Blog).

Beekeeper Sigma Legendary Skin

Art Deco Symmetra Legendary Skin

Runner Sojourn Epic Skin

Punker Queen Junker Queen Epic Skin

Construction Ramattra Epic Skin

Matsuri Kiriko Epic Skin

Cassia Lifeweaver Epic Skin

Amethyst Illari Epic Skin

Rugby Mauga Epic Skin

5x Battle Pass Tier Skips

Néanmoins, aucune limite si vous débutez l'aventure Overwatch 2 ou non, car les contenus sont accessibles immédiatement pour tous les abonnés PS Plus.