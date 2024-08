La liste des jeux quittant le catalogue PS Plus Extra et Premium en septembre 2024 est désormais connue, et il y a malheureusement de grandes pertes.

Comme chaque mois, le PS Plus Extra & Premium fait de la place dans sa catalogue pour accueillir les nouveaux arrivants. Mais le bilan s'avère lourd s'agissant des départs pour le mois à venir sur le service d'abonnement de PlayStation. Il vous reste cela dit encore quelques jours pour en profiter avant qu'ils ne disparaissent, tout du moins jusqu'à un potentiel retour plus tard.

Des sorties qui font mal au PS Plus Extra & Premium en septembre 2024

En attendant de connaître les jeux à venir sur le PlayStation Plus Extra & Premium en septembre, on sait déjà lesquelles partent pour leur laisser la place. Après des sorties en août plutôt tolérables, le bilan est autrement plus lourd pour le mois à venir. Notamment pour les fans de la licence Star Ocean, puisque pas moins de cinq jeux quitteront bientôt le PS Plus Extra et Premium.

D'autres grands jeux font également grise mine, comme notamment Horizon Forbidden West, Alien Isolation, Marvel's Midnight Suns ou encore NieR Replicant. De plus petits mais tout aussi bons jeux quittent également le navire PS Plus Extra & Premium en septembre 2024 : Cloudpunk et Spiritfarer. Voici donc la liste détaillée des départs du service, a priori à partir du 20 septembre, dans les alentours de 11 heures chez nous :

Horizon Forbidden West

Marvel's Midnight Suns

Alien Isolation

Nier replicant

Spiritfarer

Star Ocean The Divine Force

Cloudpunk

Star Ocean Integrity and Faithlessness

Star Ocean Till the end of time

Star Ocean The Last Hope

Star Ocean First Departure R

Le PS Plus Extra & Premium perd l'une des plus grosses exclusivités consoles de PlayStation le mois prochain. © Guerilla Games

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Vous avez donc encore un petit mois pour, si le cœur vous en dit, terminer et platiner les jeux quittant bientôt le PS Plus Extra & Premium. À cet effet, nous avons compilé une estimation du temps nécessaire pour réaliser ces objectifs pour chacun des titres concernés.