Quelques jours après avoir levé le voile sur les nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium d'août 2024, Sony les a mis en ligne et vous n'allez pas vouloir les rater. Il y a des immanquables.

Les jeux PlayStation Plus Essential d'août 2024 sont disponibles et il y a du (très) beau monde. Pour les adeptes de metroidvania qui seraient passés à côté lors de la sortie, le très apprécié Ender Lilies : Quietus of the Knights est offert actuellement jusqu'au début du mois prochain. Le phénomène Five Nights at Freddy's a aussi rejoint le catalogue avec le jeu Security Breach, tout comme le très bon LEGO Star Wars La Saga Skywalker. Voilà pour les jeux « gratuits » de l'abonnement le moins cher, mais il y a également du nouveau pour les deux autres formules PS Plus.

Les jeux PS Plus Extra d'août 2024 sont arrivés

L'annonce des nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium d'août 2024 est tombée il y a quelques jours. Comme chaque mois, la mise à jour de ces deux abonnements est en effet effectuée en décalé. La sélection de titres offerts aux abonnés est-elle meilleure qu'en juillet 2024 ? Très clairement, oui, rien que pour la présence d'un chef d'oeuvre de la génération PS4 : The Witcher 3. Vous allez pouvoir (re)découvrir la grande aventure de Geralt de Reeves Riv dans les meilleures conditions possibles si vous avez une PS5. Le jeu est jouable sur PS4 aussi, mais sur PlayStation 5, vous aurez automatiquement la mise à jour next-gen. C'est l'un des deux incontournables PS Plus Extra d'août 2024.

L'autre jeu PS Plus Extra d'août 2024 à ne vraiment pas manquer, c'est Cult of the Lamb. Une production Devolver Digital qui mélange roguelike et gestion. D'un côté, il y a donc la partie action avec des donjons, et de l'autre, vous devrez constituer un culte et le faire agrandir. Un titre bien barré où il est possible, voire recommander, de sacrifier certains de ses fidèles pour la bonne cause. Dans les nouveaux jeux PS Plus Extra du mois, il y a également un rival de Monster Hunter, Wild Hearts, Ride 5, du Naruto, plusieurs épisodes de Sword Art Online ou encore Watch Dogs 2.

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Les jeux PlayStation Plus Premium d'août 2024 disponibles

Pour ceux qui dépensent sans compter, ne vous en faites pas, les jeux PS Plus Premium d'août 2024 promis sont disponibles également. On retrouve encore Sword Art Online, mais surtout l'excellente franchise TimeSplitters. Si vous ne connaissez pas, foncez !

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Source : PlayStation Blog.