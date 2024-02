Le PS Plus Extra a clairement repris des couleurs ce mois-ci avec de gros ajouts tels que Tales of Arise. Un fabuleux JRPG à tester de toute urgence si vous aimez le genre, et qui est accompagné de Tales of Zestiria. Le PlayStation Premium permet également de télécharger Tales of Symphonia et Tales of Vespiria. Du Tales of matin, midi et soir. En plus du dernier épisode de cette saga culte, les abonnés au PlayStation Plus Extra ont la possibilité de s'essayer à Assassin's Creed Valhalla, Need for Speed Unbound ou encore LEGO Jurassic World. Malheureusement, des jeux PS5 et PS4 seront prochainement supprimés.

Les sorties PS Plus Extra de mars 2024

Les abonnements au JV ou films et séries se ressemblent à s'y méprendre aujourd'hui, y compris dans la façon d'intégrer de nouvelles entrées au catalogue. Comme le Xbox Game Pass, le PS Plus Extra reçoit des nouveaux PS5 et PS4 de manière mensuelle. Mais il faut aussi systématiquement dire au revoir à une vague de titres chaque mois. En février dernier, le PlayStation Extra a retiré Tekken 7, Resident Evil 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Oninaki, Lost Sphear, I Am Setsuna, Thomas Was Alone, Hue et Lost Words: Beyond the Page. À qui le tour maintenant ?

À compter du 19 mars à 11h00 du matin, 7 jeux PS5 & PS4, et pas des moindres, quittent le PS Plus Extra. La sensation indépendante de ces dernières années, Outer Wilds vit ses derniers moments sur le service. L'action-RPG Code Vein et le jeu d'action-aventure teinté d'horreur GhostWire: Tokyo, deux productions japonaise, s'en vont également à la date prévue par Sony Interactive Entertainment et ses partenaires.

Tchia (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Haven (PS5, PS4)

NEO : The World End with You (PS5, PS4)

Code Vein (PS5, PS4)

Outer Wilds (PS5, PS4)

De gros départs PS5 & PS4

Outer Wilds, Code Vein et GhostWire: Tokyo sont retirés du PS Plus Extra dans les prochains jours, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Les abonnés vont devoir laisser s'en aller le jeu d'aventure Tchia. Une balade classique en Nouvelle-Calédonie dans le fond, mais qui fonctionne grâce à sa forme. Sa direction artistique est sublime, l'ambiance relaxante, et la promesse de dépaysement est là. Mais le jeu pêche à l'inverse avec un monde trop conventionnel, qui manque de vie, ou par ses combats pas vraiment à la hauteur. C'est même l'un des vrais défauts. Mais à vous de vous forger un avis, car il n'est pas très long. D'ailleurs, aurez-vous le temps de terminer tous les jeux PS5 & PS4 avant qu'ils ne disparaissent du PS Plus Extra ? La réponse ci-dessous.

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Tchia : 7h pour l'histoire principale, 22h30 pour le Platine

: 7h pour l'histoire principale, 22h30 pour le Platine Ghostwire Tokyo : 11h pour l'histoire principale, 39h30 pour le Platine

: 11h pour l'histoire principale, 39h30 pour le Platine Haven : 10h30 pour l'histoire principale, 18h pour le Platine

: 10h30 pour l'histoire principale, 18h pour le Platine NEO The World End with You : 40h pour l'histoire principale, 104h pour le Platine

: 40h pour l'histoire principale, 104h pour le Platine Code Vein : 26h pour l'histoire principale, 61h pour le Platine

: 26h pour l'histoire principale, 61h pour le Platine Outer Wilds : 16h30 pour l'histoire principale, 27h pour le Platine

Évidemment, ce sont des estimations qui peuvent peut-être en fonction du joueur.