La liste des départs de février 2025 du PS Plus Extra et Premium serait déjà connue. On y retrouve notamment des jeux assez appréciés, de quoi forcément décevoir un peu.

Les abonnés aux services PS Plus Extra et Premium de Sony doivent se préparer à voir certains titres quitter le catalogue en février 2025. Bien que Sony n’ait pas encore confirmé la liste officielle des jeux concernés, les schémas de rotation passés permettent de prédire avec une certaine précision quels titres pourraient bientôt disparaître. Voici les jeux pressentis pour quitter le service, et pourquoi vous devriez les terminer avant leur départ.

Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra de février 2025

Selon les observations de la communauté, plusieurs jeux majeurs pourraient quitter PS Plus Extra et Premium en février 2025. Ces prédictions s’appuient sur la durée habituelle de disponibilité des titres dans le catalogue et les cycles de rotation réguliers. Faut-il s'attendre à de grosses sorties du catalogue du PS Plus Extra le mois prochain ? Petit tour d'horizon. Ajouté au service il y a tout juste un an, The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition est fortement pressenti pour quitter le catalogue. Ce RPG acclamé, développé par Obsidian Entertainment, plonge les joueurs dans un univers de science-fiction riche en choix narratifs et en explorations captivantes. Si vous n’avez pas encore exploré Halcyon, c’est le moment ou jamais de vous y plonger avant sa possible disparition.

D’autres jeux du PS Plus Extra notables incluent Outriders, un looter-shooter coopératif de Square Enix, ainsi que Scarlet Nexus, un RPG futuriste au gameplay nerveux et stylisé. Enfin, les jeux de la série Tales Of pourraient également disparaître, privant les abonnés de certains des meilleurs RPG narratifs. Il y a donc de très bons titres dans le lot, ça serait dommage de ne pas en profiter avant qu'ils disparaissent. Voici les jeux devraient quitter le PS Plus Extra en février 2025 :

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Wild Hearts

Outriders

Scarlet Nexus

Série Tales Of

Les sorties confirmées de janvier 2025