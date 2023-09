Les jeux du PS Plus Extra et Premium sont disponibles dès aujourd’hui, et ce mois-ci, il y a de quoi faire. Non seulement ils sont nombreux, mais en plus, la plupart sont excellents, de vraies pépites pour certains !

Même si le PSN a eu gros problème dans la matinée, Sony n'oublie pas ses utilisateurs. Chaque mois, c'est la même routine. Les abonnés au PS Plus peuvent profiter de quelques jeux offerts mensuellement et ce, peu importe leur abonnement. Ensuite, pour celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra et Premium, ils peuvent profiter davantage de jeux dans les catalogues. Ces derniers sont eux aussi garnis chaque mois de nouveaux titres, et les jeux du mois de septembre arrivent dès aujourd’hui aux alentours de 11 heures chez nous.

Les jeux du PS Plus Extra de septembre 2023 avec des titres excellents

Pour ce mois de septembre 2023, dans l’ombre de Baldur’s Gate 3, Mortal Kombat 1, Payday 3 ou encore Sea of Stars et Starfield (oui, je sais que c’est une exclusivité Xbox, mais ça reste l'une des grosses sorties du mois quand même), Sony injecte une nouvelle flopée de jeux dans ses catalogues Extra et Premium. Au menu, de sacrés bons jeux comme Nier Replicant ver.1.22474487139…, remaster réussi du jeu de 2010 (mais pas que) ou encore Odin Sphere Leifthrasir, 13 Sentinel Aegis Rim et même deux jeux Star Ocean pour les amoureux de JRPG. On notera aussi l’excellent Civilization 6, jeu de stratégie 4X culte, et Planet Coaster: Console Edition, le célèbre jeu de gestion de Frontier (Planet Zoo) qui a réussi son pari osé de transposer son jeu sur consoles. En bref, il y a de quoi faire.

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4, PS5

| PS4, PS5 Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

| PS4, PS5 13 Sentinels: Aegis Rim | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sid Meier’s Civilization VI | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Unpacking | PS4, PS5

| PS4, PS5 Odin Sphere Leifthrasir | PS4

| PS4 Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 This War of Mine: Final Cut | PS5

| PS5 Cloudpunk | PS4, PS5

| PS4, PS5 Contra: Rogue Corps | PS4

| PS4 Tails Noir | PS4, PS5

| PS4, PS5 Call of the Sea | PS4, PS5

| PS4, PS5 West of Dead | PS4

| PS4 Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

| PS4 PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

Les jeux du PlayStation Plus Premium de septembre 2023

Côté PS Plus Premium, pas de gros jeux classique de l'ère PS1, mais plusieurs JRPG sur PS1. On trouve pas moins de trois titres Star Ocean, décidément à l'honneur en ce mois de septembre 2023. Petit dernier pour fermer la marche, Dragon's Crown Pro, un très bon RPG bourré d'action qui vous en mettre plein les yeux notamment grâce à sa direction artistique assez atypique mais surtout ultra bien réalisée.