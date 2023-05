Chaque mois, Sony ajoute de nouveaux jeux aux catalogues de ses formules Extra et Premium. En plus des jeux mensuels du PS Plus Essential, les abonnés peuvent profiter d’une large sélection de titres PS5 et PS4. En supplément, le PlayStation Plus Premium permet également de jouer à plusieurs jeux retro PS1, PS2, PS3 et même PSP, même si certains titres cultes manquent encore à l’appel. Quoi qu’il en soit, pour ce mois de mai 2023, Sony a mis le paquet pour faire plaisir à ses utilisateurs.

Près de nouveaux jeux dans le PS Plus Extra

Bien que pas moins de 35 jeux quittent le service aujourd’hui, le PS Plus Extra reçoit plus d’une dizaine de nouveaux jeux pour combler le manque. Parmi les nouveautés, on peut compter sur de très, très gros jeux avec notamment l’exclusivité Rachet & Clank Rift Apart, l’un des meilleurs jeux de la PS5. Toute la trilogie Tomb Raider, rebootée en 2013, est également présente avec ses DLC. Notez d'ailleurs que Shadow of the Tomb Raider a eu le droit à un joli patch PS5 qui améliore nettement la fluidité de l'expérience. On retrouve aussi plusieurs jeux Bethesda comme Dishonored 1 & 2, The Evil Within 2 ou encore Wolfenstein Youngblood. Un bon nombre d’autres titres PS5 et PS4 sont bien évidemment du voyage. Si vous avez encore de la place dans votre agenda de jeux à faire, il y a de quoi vous occuper. À moins que vous aussi vous soyez sur Zelda Tears of the Kingdom.

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

| PS5 Humanity | PS4, PS5

| PS4, PS5 Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dishonored 2 | PS4

| PS4 Dishonored: Death of the Outsider | PS4

| PS4 Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

| PS4 Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

| PS4 Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

| PS4 Shadow of the Tomb Raider | PS4

| PS4 Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Evil Within 2 | PS4

| PS4 Wolfenstein: Youngblood | PS4

| PS4 Thymesia | PS5

| PS5 Rain World | PS4

| PS4 Lake | PS4, PS5

| PS4, PS5 Conan Exiles | PS4

| PS4 Rune Factory 4 Special | PS4

| PS4 Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

| PS4 Soundfall | PS4, PS5

Les jeux du PlayStation Plus Premium

En plus des jeux du PS Plus Extra, les abonnés à la formule Premium auront le droit à de nouveaux titres rétro. Toujours pas de Dino Crisis, de Tomb Raider ou quoi que ce soit d'autre, mais un nouveau Syphon Filter avec Logan's Shadow sorti sur PSP à l'époque. On retrouvera ensuite deux autres titres un peu moins populaires, le RPG Blade Dancer : Lineage of Light et le jeu d'action Pursuit Force. Tout deux d'anciens jeux PSP également. Enfin, c'est un jeu PS4 qui fermera la marche. Une adaptation tout juste honnête des films Ghostbuster ici proposée en version remasterisée.

Syphon Filter: Logan’s Shadow

Blade Dancer: Lineage of Light

Pursuit Force

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Même si encore une fois le catalogue du PS Plus Premium est un peu timide, le mois de mai est tout de même plutôt solide. En tout cas pour toute la partie Extra.

Et vous, ça vous plaît ?