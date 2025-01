Les jeux du PS Plus Essential ont débarqué le 7 janvier dernier sur PS5 et PS4. Un mois décevant ? En partie, oui. Si on veut le voir le verre à moitié plein, deux titres sur trois méritent votre attention et votre temps, à commencer par la version Deluxe de The Stanley Parable. Une pépite indépendante très particulière de Galactic Cafe qui obtient 92% d'avis positifs dans sa version classique, et 94% pour la ressortie dans son édition Ultra Deluxe. Cette expérience est accompagnée par Need For Speed Hot Pursuit Remastered et Suicide Squad Kill the Justice League. Le mauvais élève de cette nouvelle salve de jeux offerts aux abonnés.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra de janvier 2025 disponibles

Voilà pour les jeux PS Plus Essential qui correspond à l'offre de base du service de Sony. Mais si vous êtes prêts à investir davantage, il y a aussi les formules PlayStation Extra & Premium qui permettent d'avoir accès à plus de titres avec des productions plus récentes et même du rétrogaming. Comme annoncé précédemment, les jeux de janvier 2025 viennent d'arriver sur PS5 et PS4 avec du très lourd. L'un des gros morceaux de ces nouvelles sorties, c'est l'ajout de l'énorme exclu God of War Ragnarok - qui s'est offert un portage PC le 19 septembre 2024.

Une autre licence iconique, Yakuza, fait également partie des jeux « gratuits » PS Plus de janvier 2025 avec Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Un épisode qui va parler aux fans puisqu'il vont pouvoir rejouer avec Kazuma Kiryu, le héros emblématique de la franchise de SEGA, avant de prendre éventuellement le contrôle de Majima Goro dans le prochain Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.

Les abonnés PS Plus Extra peuvent également mettre les mains sur Atlas Fallen: Reign of Sand, ANNO: Mutationem, Orcs Must Die 3 ou encore Sayonara Wild Hearts.

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Les jeux PlayStation Premium de janvier 2025 sont aussi là !

Comme chaque mois, des jeux sont aussi disponibles pour les abonnés au PS Plus Premium avec deux titres rétro supplémentaires. En attendant la version PS5 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien au printemps 2025, les joueurs et joueuses vont pouvoir jouer du fouet sur Indiana Jones et le Sceptre des rois sorti initialement en 2009. Le second jeu PlayStation Plus Premium de janvier 2025, c'est MediEvil 2. Les deux titres sont jouables avec un rendu amélioré et plusieurs fonctionnalités comme le rembobinage, la sauvegarde rapide ainsi que des filtres visuelles.

Indiana Jones et le Sceptre des rois | PS4, PS5

MediEvil II | PS4, PS5

Source : PlayStation Blog.