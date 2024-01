Les jeux du PS Plus Extra & Premium de janvier 2024 sont enfin disponibles et il y a du très, très lourd ! De gros jeux très appréciés, des titres cultes et de quoi attiser votre curiosité. Il y a de quoi faire.

2024 est lancé et Sony fait déjà les yeux doux à ses abonnés en ajoutant plusieurs gros jeux à son catalogue PS Plus Extra & Premium. Vous connaissez la règle désormais, chaque mois, plusieurs jeux font leur entrée tandis que plusieurs autres quittent le service, à l’instar des plateformes SVOD comme Netflix. En ce mois de janvier, les abonnés aux formules Extra et Premium vont avoir de quoi s’éclater parce qu'il y a du très très gros jeu dans la liste.

Les jeux du PS Plus Extra de janvier 2024 sont là !

En plus des jeux offerts au PS Plus Essential, les adhérents des abonnements Extra & Premium peuvent également retrouver près d’une dizaine de jeux supplémentaires dans leur catalogue. Tous seront disponibles dès ce 16 janvier aux alentours de 11h. Au menu des festivités, de l’horreur avec Resident Evil 2 Remake, véritable bombe signée Capcom qui remet au goût du jour l’un des meilleurs jeux de la licence. Cerise sur le gâteau, le jeu est désormais optimisé pour PS5 et le rendu est canon. Dans la peau de Claire et Leon, vous devrez survivre à ce qui est la première grosse catastrophe de la franchise : l’incident de Raccoon City.

Si vous préférez shooter au lieu de suer, vous pourrez vous rabattre sur Tiny Tina's Wonderland, FPS coopératif et spin-off de Borderlands dans lequel on incarne des héros issus d’un jeu de rôle géant contrôlé par la dérangée Tina. Un titre dans la droite lignée du DLC de Borderlands 2, bourré d’humour, de références et de loot. Tout ce qu’on aime. Parmi les jeux ajoutés, on retrouvera également Just Cause 3, open world déjanté et réussi ayant fait sensation à sa sortie, Session : Skate Sim, un jeu de simulation du fameux sport à roulette ou encore Surviving the Aftermath, un jeu de survie et de gestion rapidement addictif. En somme, c’est un excellent programme qui vous attend pour ce mois de janvier.

Tous les jeux PS Plus Extra de janvier 2024

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resident Evil 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hardspace: Shipbreaker | PS5

| PS5 LEGO City Undercover | PS4

| PS4 Just Cause 3 | PS4

| PS4 Session: Skate Sim | PS4, PS5

| PS4, PS5 Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

| PS4 Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

| PS4, PS5 Surviving the Aftermath | PS4

Tous les jeux du PlayStation Premium débarquent aussi

Les abonnés au PS Plus Premium, quant à eux, auront le droit à un peu de rab. En plus des jeux Essential et Extra, plusieurs titres classiques et exclusifs à la formule Premium débarquent ce 16 janvier 2024 vers 11h. Ici, c’est du culte, de l’ultra-culte même pour certains avec des jeux incontournables pour beaucoup de joueurs tels que Legend of Mana ou encore Secret of Mana, des JRPG de qualité, mais aussi Street Fighter et l’adaptation de Star Wars : la Menace fantôme. Tout un programme.

Tous les jeux classiques du PS Plus Premium de janvier 2024