Le mois d’août a commencé sur une excellente note pour les abonnés PS Plus. Toutes les personnes ayant souscrit au service de PlayStation ont pu mettre la main sur un nouveau trio de jeux des plus sympathiques. La sélection se compose de l’excellent Death Door de Devolver Digital, de PGA Tour 2K23 et le généreux Dreams qui abrite des centaines si ce n’est des milliers de jeux conçus par les joueurs et le studio. Autant dire qu’il y a déjà de quoi s’occuper, mais prochainement le catalogue du PS Plus Extra et Premium va s'agrandir avec de nouveaux arrivants. Sony a levé le voile sur leur identité.

Les jeux PS Plus Extra d'août 2023

Le programme complet du PS Plus Extra et Premium se dévoile. Si Sony est réglé comme une montre, l’éditeur japonais se permet parfois quelques écarts. De temps à autres, il crée la surprise en annonçant l’arrivée au catalogue d’un jeu dès sa sortie. C’était par exemple le cas pour Stray, Tchia ou dernièrement Humanity. En août 2023, les abonnés des nouvelles formules pourront donc compter sur le dernier bébé de Scavengers Studio, les créateurs de The Messenger. Sea of Stars sera disponible dès son lancement le 29 août sur le PlayStation Plus Extra & Premium, tout comme son rival, le Xbox Game Pass. Restait à savoir quels seraient les jeux qui viendraient occuper les abonnés en attendant sa sortie, c’est désormais chose faite. Voici le programme du PS Plus Extra & Premium d’août 2023. Surprise, il n'y aura pas un mais deux jeux disponibles dès leur sortie.

Sea of Stars | PS4, PS5

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

Il faudra compter sur une autre sortie day one : Moving Out 2, l'Overcooked à la sauce déménagement. La pépite Dreams rejoint également le catalogue des deux autres formules et seront donc disponible pour celles et ceux qui ne rejoindraient pas les rangs des abonnés Essential avant la fin du mois. On peut également compter sur des titres largement appréciés par leur communauté comme Lost Judgment, le spin-off de la série Yakuza, le RPG jouable en multi Spellforce III Reforced, l'excellent Two Point Hospital ou encore Midnight Fight Express. A l’exception de Sea of Stars, l’ensemble des jeux sera disponible dès le mardi 15 août aux alentours de 11h00. Malheureusement, malgré de très beaux noms dans la liste, certains joueurs ont fait part de leur déception regrettant l'absence de « gros » jeux et la présence de Dreams, déjà offert ce mois-ci avec le PS Plus Essential.

Les jeux PS Plus Premium d'août 2023

Si la formule Extra ne manque jamais de satisfaire ses adhérents, on ne peut pas forcément en dire autour pour le PS Plus Premium. L’offre la plus élevée du service n’arrive toujours pas à convaincre pleinement. En cause le nombre d’ajouts timides et l’absence de classiques marquants des premières consoles de la marque. Souvent cités parmi les jeux les plus attendus, le fameux Dino Crisis, mais aussi des licences qui perdurent encore aujourd’hui comme Silent Hill, Tomb Raider ou encore les premiers Gran Turismo. Le mois dernier, Sony avait frappé un grand coup pour marquer l’arrivée de la série Twisted Metal. Retour à la normale avec le PS Plus Premium d’août 2023. Voici les prochains ajouts :