Comme chaque mois, le PS Plus ajoute de nombreux jeux à ses catalogues Extra et Premium et pour ce mois d’avril 2023, Sony a vu les choses en grand. En plus d’une myriade de gros titres, la PS5 accueillera l’une de ses plus belles exclusivités.

En mars dernier, Sony ajoutait plus d’une dizaine de titres dans sa liste de jeux PS Plus Extra & Premium, dont le très joli jeu indé français Tchia, une petite perle de fraîcheur. D’autres gros jeux étaient également de la partie comme bien souvent.

Ce mois-ci, en plus des grosses sorties sur PS5 à venir, Sony a décidé de faire une nouvelle fois plaisir à ses abonnés avec non seulement de gros jeux, mais aussi l’une des meilleures, et des plus belles exclusivités PlayStation, Kena : Bridge of Spirits.

11 nouveaux jeux dans le catalogue PS Plus Extra

Si vous n'aviez pas encore eu la chance de faire le voyage, c’est le moment ou jamais. Kena est un jeu d’action mélangeant poésie, plateforme et combats intenses dans une aventure artistiquement magistrale, portée par une OST à couper le souffle. Oui, c’est du très très bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. En parlant d’exclusivité, le petit Sackboy vient lui aussi se mettre en avant avec Sackboy : A Big Adventure. Un plateformer mignon tout plein qui fait le taf sans trop forcer. Notez que ce dernier fait également partie des jeux du PS Plus Essential de ce mois-ci.

En plus de ces exclus, Sony pioche dans le nouveau catalogue de son concurrent et met en avant des jeux qui sont désormais regroupés sous l’étendard Xbox. C’est en effet plusieurs jeux signés Bethesda qui débarquent ce mois-ci avec notamment les très bons DOOM Eternal et Wolfenstein 2, deux FPS old school aussi brutaux que jubilatoires. Mais aussi The Evil Within, le survival horror très efficace de l’un des papas de Resident Evil. D’autres titres très intéressants sont aussi de la partie, notamment Slay The Spire, un roguelite très apprécié des fans qui a cartonné sur Steam à sa sortie. En somme, c’est un très bon mois.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra & Premium d’avril 2023

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

| PS4, PS5 Doom Eternal | PS4, PS5

| PS4, PS5 Riders Republic | PS4, PS5

| PS4, PS5 Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

| PS4 Slay the Spire | PS4

| PS4 Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Evil Within | PS4

| PS4 Wolfenstein: The Old Blood | PS4

| PS4 Bassmaster Fishing | PS4, PS5

| PS4, PS5 Paradise Killer | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

Les nouveautés du PS Plus Premium d'avril 2023

Les abonnés au Playstation Plus Premium auront quant à eux le droit à d'autres jeux supplémentaires, comme d'habitude. Les fans de DOOM pourront notamment faire l'intégralité de la franchise avec l'ajout de tous les jeux old school de la franchise. Du tout premier DOOM à DOOM 3 en passant par DOOM 64.

Un dernier jeu de Bethesda s'invitera enfin pour clôturer ce mois plutôt généreux. En revanche, pas de jeu PS1, PS2 ou PSP à se mettre sous la dent. Ceux qui attendent encore Dino Crisis ou les premiers épisodes de Tomb Raider peuvent encore ronger leur os (d'ailleurs j'y retourne).

Et vous, à quoi vous jouez ce mois-ci ?

