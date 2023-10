Les jeux du PS Plus Extra et Premium sont là et ils sont géniaux ! Un très bon mois en perspective ? Ça dépendra des goûts, mais il y a de quoi se faire plaisir en tout cas.

Nous sommes à la mi-octobre, et il est l'heure pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium d'accueillir les nouveaux jeux du mois dans leurs catalogues. Alors que l'on se rapproche tranquillement de la fin de l'année et des très grosses sorties dans la foulée, plus d'une dizaine de gros jeux débarquent sur le PS Plus Extra & Premium, et il y a de sacrées pépites cette fois. Ça fait plaisir.

Tous les jeux du PS Plus Extra d'octobre 2023

En octobre, c'est l'automne et surtout Halloween, la période idéale pour s'amuser à se faire flipper et se donner quelques sueurs froides. Grâce au PS Plus Extra de ce mois-ci, on pourra justement toucher à quelques pépites horrifiques et sanglantes, à commencer par l'excellent Alien Isolation, un survival horror issu de la célèbre licence cinématographique et accessoirement l'un des meilleurs jeux de la franchise. On y incarne la fille de Ripley (la Ripley des films, oui, oui) qui se retrouve coincée sur une station en déroute où rôde un Xénomorphe. Un jeu adulé par les fans et ultra bien reçu par la critique. Ensuite, c'est Outlast 2 qui vous proposera un roadtrip sanglant, violent et flippant dans une bourgade paumée où vivent de véritables cinglés sectaires. Un joli programme de randonnée pas exempt de défaut, mais sacrément efficace.

Bon, après, si le gore et l'horreur ne sont pas trop votre truc, vous pourrez tout de même vous amuser ce mois-ci, notamment avec une véritable pépite, l'un des meilleurs jeux de ces dernières années pour beaucoup : Disco Elysium en édition Final Cut. Ici, on tient un jeu narratif et policier assez hors du commun. Pas de spoiler, si vous voulez savoir ce qu'il s'y passe, lancez donc le jeu, vous risquez d'être surpris.

Pour le reste de la liste, on notera notamment l'amusant Gungrave G.O.R.E, le sanglant Dead Island, le flippant The Dark Pictures House of Ashes ou encore le passable Gotham Knights. Il y a de quoi faire.

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far : Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Outlast 2

Eldest Souls

Röki

Les jeux du PlayStation Plus Premium d'octobre 2023

Les abonnés au PlayStation Plus Premium auront quant à eux le droit à un peu de rab avec quelques jeux supplémentaires. Pas vraiment de très grands classiques rétro, mais quelques jeux qui valent le détour tout de même, comme Tekken 6, Soulcalibur: Broken Destiny ou encore un nouvel épisode de Ape Escape. Par ailleurs notez que si tout va bien, d'autres avantages arriveront dans le courant du mois pour les abonnés au PS Plus Premium, comme la possibilité de streamer directement les jeux PS5 sans passer par la case téléchargement.