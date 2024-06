Le PS Plus Extra donnait aujourd'hui rendez-vous à ses abonnés pour présenter les jeux à venir sur le service en juin 2024. Les voilà annoncés, et il y a du très lourd.

Pour laisser la place à tous ces nouveaux jeux, les paliers PS Plus Extra et Premium devront malheureusement se séparer de gros titres de son catalogue (15 en tout), comme notamment Brothers: A Tale of Two Sons, Grand Theft Auto 5 ou encore The Talos Principle. Ils vont ainsi laisser leur place à une douzaine de nouveaux arrivants, et gageons que les abonnés ne vont pas y perdre au change.

Les jeux du PS Plus Extra en juin 2024, avec d'énormes titres

Pour ce mois de juin 2024, le PS Plus Extra va régaler ses abonnés avec de nombreux jeux à venir le mardi 18. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres de jeu et toutes les tailles, des AAA récents aux classiques des consoles précédentes en passant par les jeux indépendants ou dédiés au PSVR 2. Commençons par les titres majeurs à venir que sont Far Cry 4, Football Manager 2024 et Monster Hunter Rise, en attendant le très surveillé Wilds à venir l'année prochaine.

S'agissant de jeux plus « modestes » mais non moins remarquables, nous avons After Us, Anno 1800, Crusader Kings 3, Monster Energy Supercross, Police Simulator et de nombreux jeux LEGO suite à l'annonce d'une adaptation d'Horizon dans ce format lors du Summer Game Fest 2024, comme Le Hobbit ou Les Indestructibles.

Voici la liste complète des ajouts du PS Plus Extra de juin 2024, qui seront disponibles pour rappel à partir du mardi 18 :

After Us

Anno 1800

Crusader Kings 3

Far Cry 4

LEGO Le Hobbit

LEGO Les Indestructibles

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Monster Hunter Rise

Un programme bien chargé pour les abonnés PS Plus et Extra le 18 juin. © PlayStation

Les jeux PlayStation Plus Premium de juin 2024

Il n'y en a bien sûr pas que pour le PS Plus Extra. Les membres Premium ont également droit à de nouveaux jeux exclusivement disponibles pour ce palier d'abonnement. Après un mois de mai assez décevant avec comme seul titre notable Worms Pinball, les jeux à venir à partir du 18 juin relèvent le niveau. Parmi ceux-ci, l'excellent Kayak VR: Mirage, un titre extrêmement apprécié qui, comme son nom l'indique, permet de conduire de manière superbement retranscrite un Kayak en réalité virtuelle. De grands classiques des consoles précédentes feront également leur entrée, dont Daxter et Ghosthunter.

Voici la liste complète des jeux rejoignant le catalogue PS Plus Premium à partir du 18 juin 2024 :