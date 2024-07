Le leak des jeux PS Plus Extra de juillet 2024 se confirme en partie. Les nouvelles sorties sont disponibles pour les abonnés et il y a du beau monde.

Après les jeux PlayStation Plus Essential de juillet 2024, place à la sélection PS Plus Extra de juillet 2024. Il y a un peu moins d'une semaine, une liste a circulé sur la Toile avec du FF7, du No More Heroes, Remnant ou encore Mount & Blade. Mais est-ce vraiment ce qui vous attend ? Tout est désormais officiel et voici les softs offerts à l'ensemble des abonnés à partir de ce mardi 16 juillet 2024.

Voici la liste officielle des jeux PS Plus Extra de juillet 2024

Alors que le PS Plus Extra a supprimé un certain nombre de jeux de son catalogue, d'autres font leur entrée à partir d'aujourd'hui sur PS5 et PS4. Depuis le mois juin 2024, les abonnés peuvent télécharger des bons voire très bons titres tels que Monster Hunter Rise, Far Cry 4, LEGO Le Hobbit, Anno 1800 ou encore Football Manager 2024. À cela viennent donc s'ajouter les jeux PS Plus Extra qui avaient leaké, à savoir FF7 Crisis Core Reunion, Remnant II, Mount & Blade II: Bannerlord ou encore deux aventures No More Heroes.

En revanche Remnant From the Ashes, qui était pressenti, n'est pas dans le lot. Mais il y a des surprises puisque le jeu de glisse Steep, qui n'était pas mentionné dans le leak, est bien disponible dans le PS Plus Extra de juillet 2024. Voici l'intégralité des titres à disposition à compter de ce jour :

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | PS4, PS5

Remnant 2 | PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Les nouveaux jeux PlayStation Premium de juillet 2024

Comme d'habitude, cette vague de jeux PS Plus Extra est accompagnée de titres PlayStation Premium. Ce mois-ci, le service offre un épisode PSP de l'incontournable saga Ratchet and Clank, le classique VR Job Simulator pour le PSVR2, l'action-RPG PS2 Summoner ou encore une production PlayStation Portable sur Jeanne d'Arc. Oui, Jeanne d'Arc. Il est bon de voir que Sony n'oublie pas son casque de réalité virtuelle, même si le constructeur aurait pu faire des efforts en offrant une production plus récente.

Job Simulator | PSVR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5