Les nouveaux jeux PS5 et PS4 du PS Plus Extra & Premium sont disponibles. Entre titres appréciés et sorties 100% inédites, c'est un mois plus surprenant que les autres.

Comme chaque mois, Sony renouvelle la liste des jeux « offerts » avec ses abonnements PlayStation Plus. Pour la formule basique, les abonnés ont le droit à trois softs complètement différents avec Immortals of Aveum en tête de gondole. Un FPS imparfait mais qui sort des sentiers battus pour son mélange entre un jeu d'action en vue subjective traditionnel, type Call of Duty, et une expérience rappelant beaucoup le Doctor Strange de Marvel. À découvrir si vous êtes enclins à pardonner les défauts. Cette sélection permet également d'ajouter le RTS Minecraft Legends au catalogue, ainsi que le rogue-like Skul The Hero Slayer. Et voici maintenant les jeux du PS Plus Extra et Premium d'avril 2024.

Les jeux PS Plus Extra d'avril 2024 disponibles sur PS5 et PS4

Le PS Plus Extra & Premium de mars 2024 a envoyé du lourd ! Entre Dragon Ball Z Kakarot, Resident Evil 3, Blood Bowl 3, Marvel's Midnight Suns, LEGO DC Supervilains ou NBA 2K24, les abonnés ont eu de belles choses à explorer. Certes, tous les jeux cités ont leurs imperfections, mais au moins, ce n'est pas du fond de catalogue. Ce sera un peu moins le cas ce mois-ci, mais vous devriez quand même trouver ce qu'il faut si vous n'êtes pas entièrement focalisés sur les AAA. Cette catégorie sera cependant représentée par The Crew 2. Le jeu de course en monde ouvert d'Ubisoft qui vous offre la possibilité de traverser les États-Unis à bord de véhicules terrestres, aquatiques et aériens.

Si vous aimez la série des jeux LEGO, le PS Plus Extra d'avril 2024 met en avant deux autres softs. D'un côté l'adaptation vidéoludique du film Ninjago, et de l'autre, LEGO Marvel's Avengers. Un titre au capital sympathique plus élevé que l'aventure super héroïque de Crystal Dynamics qui s'est révélée être une belle douche froide. Mais si le PlayStation Plus Extra est si spécial ce mois-ci, c'est qu'il va accueillir deux sorties day one (ou presque). Le très alléchant Tales of Kenzera ZAU sera compris dans le PS Plus Extra d'avril 2024, dès son lancement le 23 avril prochain. Il s'agit d'un metroidvania à la direction artistique très léchée et colorée. La deuxième sortie day one sera le plus atypique Animal Well, mais pour le coup, il faudra attendre jusqu'au 9 mai 2024 pour mettre la main dessus.

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Tales of Kenzera : ZAU | PS5 - disponible le 23 avril 2024

Animal Well | PS5 - disponible le 9 mai 2024

Crédits : PlayStation.

Les jeux PlayStation Plus Premium d'avril 2024

Le PS Plus Extra d'avril 2024 est généreux et compense un peu la disette des jeux PlayStation Plus Premium d'avril 2024. En effet, les abonnés n'auront le droit qu'à deux classiques pour le coup. Et contrairement à ce que des leaks ont pu suggérer, il n'y aura pas de MediEvil. À quoi peuvent donc s'attendre les joueuses et les joueurs ? À deux autres licences tout aussi iconiques, et même bien plus emblématiques.

Alone in the Dark: The New Nightmare (original PlayStation version) | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (original PlayStation version) | PS4, PS5

Après Alone in the Dark Remake, vous pourrez donc replonger dans l'univers horrifique avec The New Nightmare qui date déjà de 2001. Dans un genre radicalement différent, vous pourrez vous envoler vers les étoiles avec le jeu en full motion video (FMV) Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Ils sont tous les deux disponibles avec le PS Plus Premium d'avril 2024.