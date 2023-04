Le PS Plus Extra relâchera bientôt dans la nature plusieurs jeux PS5 et PS4 et en ajoutera de nouveaux par la même occasion. C’est donc le moment ou jamais de profiter des derniers jours d’accessibilité de ces très bons titres.

Chaque mois maintenant, Sony ajoute plusieurs jeux à ses catalogues PS Plus Extra & Premium. Des titres qui restent accessibles à tous les abonnés pendant plusieurs semaines ou mois. Mais certains quittent malheureusement le service de temps en temps. Petite piqûre de rappel si vous n’avez pas eu le temps de profiter des jeux qui seront inaccessibles d’ici quelques jours.

10 jeux quittent le PS Plus Extra prochainement

Le 18 avril prochain, les services PlayStation Plus Extra & Premium accueilleront plusieurs très gros titres dans leurs catalogues comme par exemple Kena : Bridge of Spirits, DOOM Eternal ou encore The Evil Within.

Tandis que ces jeux feront leur entrée, 10 autres en profiteront pour sortir. Parmi eux, on retrouve plusieurs titres très appréciés et sympathiques comme 2Dark, un jeu indé plutôt marquant qui nous met dans la peau d’un détective qui enquête sur plusieurs disparitions d’enfants. Un thriller horrifique aux thématiques particulièrement difficiles à encaisser qui mélange puzzle game, point & click et survival horreur. Le beat’em all survitaminé de PlatinumGames, The Wonderful 101 Remastered, fait lui aussi partie des jeux qui tourneront le dos aux abonnés, tout comme le très bon jeu de combat Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4.

Liste complète des jeux PS4 & PS5 qui quitteront le PS Plus Extra en avril 2023

2Dark

428: Shibuya Scramble

Croixleur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Steins;Gate Elite

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Zanki Zero Last Beginning

Dernière chance d'y jouer sur PS5 et PS4

Ces 10 jeux quitteront donc définitivement le catalogue du PS Plus Extra dans les prochains jours. Si vous comptez les faire après cette date, vous devrez obligatoirement passer à la caisse via le PS Store.

S'il vous reste encore un peu de place dans votre planning, entre les sorties du mois de mars et les jeux d'avril 2023, c'est donc le moment ou jamais de céder à la tentation.

D'autant que de gros jeux arrivent prochainement notamment Dead Island 2 qui, après des années d'attente, finira par pointer le bout de son nez d'ici quelques jours, tout comme Star Wars Jedi Survivor qui clôturera le mois d'avril aux côtés du très attendu The Last Case of Benedict Fox. On notera également l'arrivée imminente du gros DLC d'Horizon Forbidden West et de l'extension de Monster Hunter Rise sur PlayStation et Xbox.