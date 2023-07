Le PS Plus Extra fait une nouvelle fois le ménage et pousse une dizaine de jeux PS5 et PS4 vers la sortie. C'est votre dernière chance pour en profiter avant qu'il ne soit trop tard.

Chaque mois est synonyme d'entrée et de sortie pour les jeux des catalogues PS Plus Extra. Pour ce mois de juillet 2023, alors que l'on attend encore les prochaines entrées, quelques jeux se préparent doucement à prendre la porte pour laisser leur place. Ce mois-ci, c'est pas moins d'une dizaine de jeux qui sortiront du catalogue. On est bien loin du carnage du mois de mai, mais tout de même.

10 jeux en moins dans le PS Plus Extra

Et dans cette liste, on ne trouve pratiquement que de bons et gros titres. Très appréciés, mais aussi vraiment marquants. On parle ici tout de même de la trilogie des Bioshock. Trois jeux désormais cultes d'une licence qui aura marqué toute une génération de joueurs. On attend d'ailleurs fermement la suite qui traîne la patte à bien vouloir se montrer. Si vous n'avez pas encore touché à ces pépites, c'est le moment ou jamais.

Ensuite, c'est une exclusivité console PlayStation qui nous fait ses adieux, Stray. Le chaton d'Annapurna en a visiblement fini de se balader dans le catalogue du PS Plus, lui qui était arrivé dès sa sortie, en day one, à l'instar de Tchia par exemple. Le jeu a toutefois rencontré un bien joli succès et va désormais faire ses pattes hors du PS Plus.

Enfin, ce sont des jeux un peu plus petits ou moins appréciés qui laisseront leur place à de nouveaux titres d'ici quelques jours. On retrouve notamment Saint Row : Gat Out of Hell, un spin-off déjanté qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais aussi Marvel's Avengers, le triste jeu-service quasiment mort-né d'EA.

Vous pourrez encore profiter de ces jeux quelques jours puisqu'ils devraient quitter le PS Plus définitivement d'ici le 18 juillet prochain, lorsque les nouveaux jeux du mois de juillet 2023 arriveront. Passé ce délai, il faudra passer à la caisse pour vous les procurer.

Tous les jeux qui quitteront le PS Plus prochainement