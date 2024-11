Pour accompagner son arrivée sur le PS Plus Essential en novembre, un jeu offert et bien apprécié se pare d'une tonne de sympathiques contenus gratuits.

Depuis le 5 novembre, le PS Plus Essential a accueilli trois nouveaux jeux offerts aux abonnés : Death Note Killer Within, un tout nouveau jeu de « déduction sociale » inspiré de l'iconique œuvre de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, Ghostwire Tokyo du studio japonais très apprécié Tango Gameworks (fermé par Xbox avant d'être ressuscité par Krafton) et Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. C'est justement celui qui nous intéresse ici, puisqu'il complète son offre par un joli paquet de contenus gratuits à récupérer, mais en l'occurrence via le PS Store, et sans avoir besoin d'un abonnement au service de PlayStation. On vous déballe tout cela.

Le PS Plus sur les chapeaux de roue en contenus gratuits pour Hot Wheels

Pour rappel, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged nous permet, comme son nom l'indique, de contrôler les voitures radiocommandées de la célèbre marque. La licence de Milestone S.r.l. s'est taillée une plutôt jolie réputation en offrant en prime un solide jeu de course. Cette suite sortie l'année dernière n'a fait qu'enfoncer le clou. Les abonnés PS Plus peuvent ainsi le récupérer sans bourse délier dans le cadre des nouveaux arrivages du mois de novembre 2024.

Cette sympathique offre du PS Plus ne vient cependant pas toute seule. Si Sony n'en a pas spécifiquement fait la publicité, sachez qu'il est possible de récupérer six DLC en supplément, le tout également gratuitement. La liste des add-ons gratuits proposés en parallèle de Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged se compose comme suit :

Ces six packs gratuits en supplément du jeu offert aux abonnés PS Plus permettent de débloquer chacun trois nouvelles voitures. Soit un total de 12 véhicules en plmus des 130 disponibles dans le jeu de base à essayer sur les déjantés circuits de Hot Wheels Unleashed Turbocharged, tant sur PS4 que sur PS5. À noter par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de posséder le jeu, ni même en réalité d'être abonné au PS Plus, pour les récupérer, puisqu'ils sont quant à eux à obtenir via le PS Store, qui pour rappel se fend actuellement et jusqu'au 23 novembre de grosses promos, avec jusqu'à -95% de réduction sur une grande partie du catalogue de Sony. Ces six DLC sont toutefois naturellement inutiles sans le jeu Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged qui va avec, comme vous pouvez vous en douter.