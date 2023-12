Les jeux gratuits PS Plus de décembre 2023 ont été dévoilés et il y a du très lourd. Ce n'est pas fini et à l'approche des fêtes, un studio pas comme les autres a un cadeau supplémentaire pour les joueurs PS5 et PS4.

Les offres PS Plus de décembre 2033 vont couvrir les abonnés de jeux gratuits et pour le coup, ça devrait moins décevoir qu'en novembre. La précédente sélection PlayStation Plus Extra & Premium avait en effet pu en rebuter plus d'un, malgré la présence des pointures appréciées telles que Dragon's Dogma, Dead Island ou Superliminal. Mais en plus des titres disponibles gratuitement, comme chaque mois, il y a une autre surprise. Une des perles offertes, qui peut être téléchargée dès maintenant, a un cadeau bonus qui colle parfaitement avec les fêtes de fin d'année.

Un DLC gratuit pour un gros jeu PS Plus de décembre 2023

Le PS Plus Essential de décembre 2023 offre actuellement trois jeux à ses abonnés. Le jeu LEGO 2K Drive, qui mélange Mario Kart et Forza Horizon, la balade contemplative Sable et un autre titre indépendant à succès : PowerWash Simulator. Un véritable phénomène qui a fait plus de 7 millions de curieux. Des millions de joueurs se sont laissés tenter par le concept du jeu qui consiste à laver des choses diverses et variées. Le carton est monstrueux au point où des franchises prestigieuses y sont associées comme Retour Vers le Futur, FF7 Remake ou même Tomb Raider - c'était facile pour ces deux dernières vu que Square Enix est l'éditeur du jeu. Oui, vous pouvez décaper le manoir Croft avec un nettoyeur haute pression. Et pour beaucoup, l'expérience est ô combien satisfaisante et relaxante.

C'est l'un des immanquables PS Plus de décembre 2023 qui a un cadeau. Dès maintenant, le studio FuturLab propose un contenu gratuit accessible à tous et toutes, le DLC Atelier du Père Noël Hiver 2023. Cette fois pas de DeLorean, d'horloge ou de demeure luxueuse à récurer, mais plutôt des cadeaux, un sapin et d'autres éléments qui se trouvent dans l'atelier du papa Noël. Une tâche imposée à la suite d'un accident.

« Les elfes du Père Noël ont vécu un terrible accident impliquant du charbon et des glaces… qui sait comment cela a bien pu arriver, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à vous de vous occuper du ménage. C'est l'ultime nuit avant Noël, on est donc à un niveau d'alerte : rouge, comme le nez du renne. Mais tout espoir n'est pas Père-du Noël ! Vous êtes là pour vous occuper du nettoyage ». Pour récupérer ce DLC gratuit PowerWash Simulator, il n'y a cependant pas besoin d'être abonné PS Plus. C'est accessible à tous les utilisateurs PS5 et PS4.

Les contenus PlayStation Plus Extra et Premium de décembre 2023

On a cité les jeux PlayStation Plus Essential de décembre 2023, mais il ne faut pas non plus oublier le line-up PS Plus Extra & Premium du mois. Surtout qu'il y a un jeu culte qui n'en finit plus de se vendre : GTA 5. L'énorme phénomène de Rockstar Games est de retour dans le service de Sony. Il y a également un spin-off de FF, de la course et plein de softs indés dont certains qui valent le détour.

