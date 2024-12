Si vous jouez au jeu phénomène du moment et que vous disposez d'un abonnement au PS Plus, vous avez droit à du joli contenu gratuit à récupérer sur celui-ci.

Disponible depuis le 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series, Marvel Rivals a connu un lancement explosif, en tout cas d'après les chiffres de Steam. Pour donner encore plus de chances à son hero-shooter free-to-play dans l'univers de Marvel, NetEase s'est fendu de nombreuses offres de contenus gratuits. Dans le domaine, les abonnés au PS Plus sont les plus gâtés, avec un nouveau pack à récupérer en ce moment gratuitement. On vous assemble tout ça.

Du contenu gratuit exclusif sur Marvel Rivals pour les abonnés PS Plus

Avant le lancement de Marvel Rivals, les joueuses et joueurs PS5, ainsi que les abonnés PS Plus, avaient droit à du contenu gratuit exclusif, dédié à Spider-Man. Compte tenu du fait que la marque du meilleur voisin amical de New-York appartient à Sony, voici un nouveau pack à récupérer gratuitement pour les membres du service d'abonnement de PlayStation. Il est cette fois question du « Lot S0 », en lien avec la Saison 0 du hero-shooter free-to-play fraîchement déployé par NetEase. On reste dans le Spider-Verse, puisqu'il s'intéresse cette fois à Peni Parker, la jeune fille du futur contrôlant un mécha-araignée, aperçue pour rappel dans les films d'animation éponyme, et qui occupe dans le jeu le rôle de Tank porté sur la défense de zone.

Si vous êtes abonnés au PS Plus, vous pouvez donc vous rendre sur le PlayStation Store afin d'obtenir ce pack sans bourse délier. Il contient notamment un skin pour Peni Parker aux couleurs de Venom, mais également une animation de fin de partie si vous obtenez le statut « Meilleur Joueur » avec elle, et d'autres petits éléments cosmétiques comme un Tag et un Titre à appliquer à votre profil. Vous obtenez également 300 jetons que vous pourrez utiliser sur le Battle Pass de la Saison 0.

Le contenu du pack en question, avec un aperçu du skin Spider-Man exclusif à la PS5. © NetEase / Marvel Games

Un tas d'autres contenus gratuits pour tout le monde

Même si Marvel Rivals est free-to-play et ne nécessite pas un abonnement au PS Plus pour y jouer, un abonnement au service est cependant obligatoire pour profiter de ce pack de contenus gratuits à destination de Peni Parker. Compte tenu de l'énorme succès du jeu, gageons que d'autres offres similaires seront disponibles au fil de la vie du jeu. Un pack autour de Venom, l'autre personnage actuellement disponible en lien avec Spider-Man, n'est par exemple pas totalement exclu.

Vous pouvez aussi actuellement récupérer d'autres contenus gratuits non-exclusifs au PS Plus, comme un skin pour Iron-Man via le code suivant : nwarh4k3xqy, ainsi que des éléments cosmétiques à récupérer sur Twitch en regardant des streamers partenaires pendant un temps donné, dont un skin pour Magneto. NetEase ne devrait pas manquer d'autres occasions de renouveler de telles offres à l'avenir. Comme au lancement de la Saison 1, prévue dans un peu moins d'un mois.

