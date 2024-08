Les mois défilent et les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus avec. Pourtant, certains titres de votre bibliothèque proposent souvent du nouveau contenu gratuit pour vous donner une bonne raison de les relancer.

Depuis quelques jours maintenant, tous les abonnés au PS Plus ont pu récupérer leurs jeux « gratuits » mensuels. Ce mois-ci, il y en a pour tous les âges et tous les goûts, avec du LEGO, de Five Night at Freddy’s et un excellent metroidvania. Pour autant, certains joueurs aiment parfois revenir sur des titres qui avaient déjà été offerts par le passé, d’autant que certains reçoivent régulièrement des mises à jour ou du contenu gratuit. C’est le cas de l’une des sensations de ces dernières années, qui a récemment soufflé sa seconde bougie avec des nouveautés.

Des DLC gratuits pour un ancien jeu du PS Plus

12 millions de joueurs ont déjà enfilé leurs blouses et chargé leurs savonnettes. PowerWash Simulator s’est imposé comme l’un des cartons insoupçonnés de 2022 grâce à son gameplay posé chill comme tout. Il a rapidement trouvé preneur auprès des abonnés au PS Plus, puisqu’il leur avait été offert en décembre 2023. Depuis, le jeu à succès de Square Enix a enchaîné les contenus gratuits et les collaborations. FF7 Remake, Tomb Raider, Warhammer ou encore Bob L'Éponge, tous ces univers ont eu besoin d’un petit coup de décapant. Pour célébrer son second anniversaire, PowerWash Simulator a lancé de nouveaux contenus gratuits pour tout le monde y compris les membres du PS Plus.

Les festivités du Nettoie-versaire ajoutent donc de nouvelles missions gratuites. À commencer par la partie 3 des dossiers de Muckingham, qui vous emmène donner un bon coup de karcher à un aquarium. Un joli décor une fois nettoyé, qui vous permettra d’admirer les poissons barboter dans leur habitat. La partie 4 est déjà disponible sur Steam et Xbox, mais les membres du PS Plus devront attendre. Le DLC gratuit arrivera ultérieurement sur consoles PlayStation et Swich. Il sera composé de deux nouvelles missions dans cette ville fictive.

Direction ensuite un sous-marin complètement encrassé par les diverses créatures marines. Des taches d’encre sur les vitres avant, des gribouillis sablonneux sur la trappe inférieure, sans oublier les fientes d’oiseau sur le dessus, le nettoyage ne sera pas de tout repos. Les membres du PS Plus pourront également se rafraîchir cet été en briquant le solarium du bateau de croisière de la baie des crabes. Dites bon voyage à la crasse et savonnez tout ça pour que la croisière s’amuse réellement. On rappelle si besoin, que tous ces nouveaux contenus sont entièrement gratuits.