Chaque année, tout le monde fait son grand récapitulatif. Spotify nous a permis de dresser le bilan de nos écoutes de l’année, Xbox et PlayStation de faire le tour de tout ce à quoi l’on a joué ces douze derniers mois… et l’un des sites les plus coquins du web ne déroge pas à la règle. Pornhub aussi dresse le bilan et parle même de jeux vidéo puisque oui, les joueurs ne se contentent pas de secouer le joystick de leur manette.

PEGI 18 : même s’il a un but plutôt humoristique, cet article traite d'un sujet interdit aux mineurs. Nous vous invitons donc à prendre les précautions qui s’imposent.

La France est le second pays le plus client de ce qui se trouve sur Pornhub, et depuis de nombreuses années, les personnages de la pop culture et de nos jeux vidéo favoris ont la côte. Chaque année, les recherches concernant les jeux vidéo sont de plus en plus nombreuses. Elles suivent d’ailleurs une certaine tendance puisqu’il suffit qu’un jeu devienne populaire pour que ce dernier finisse dans la barre de recherche du site. Mais si la présence de certains personnages dans cette liste n’est pas si surprenante, d’autres en revanche…

Les joueurs les plus coquins sont sur…

Évidemment, si la plupart des visiteurs de Pornhub dégainent leur téléphone portable ou utilisent leur PC, les gamers eux, n'hésitent pas à passer par le navigateur en ligne directement depuis leur console. Grâce à cela, le site peut nous faire un schéma pour nous dévoiler sur quelle plateforme se cachent les joueurs les plus coquins.

Ce n’est pas vraiment une surprise, la très grande majorité des joueurs sont sur consoles PlayStation. Quoi de plus normal lorsqu’on sait que les machines de Sony dominent les ventes (hors Switch). C’est donc sur PS5 que le plus de joueurs traînent sur le célèbre site pornographique à hauteur de 60% des utilisateurs consoles pour 35% sur PS4. L'écosystème Xbox est le plus sage avec 4,5%. Les 0,1% restant proviennent des plateformes désormais oubliées ( PS Vita, 3DS.. oui, 3DS, même si on ne doit pas y voir grand chose)

Les personnages de la pop culture les plus recherchés en 2024

Comics, films, séries… les personnages et/ou les univers imaginaires ont toujours fait l’objet de nombreux fantasmes et en 2024 ça n’a pas loupé. Très largement en tête, c’est Harley Quinn qui domine. Un personnage extrêmement populaire issu de l’univers DC, même si l’on se doute qu’ici, elle est loin, très loin des comics et autres adaptations classiques. En seconde et en troisième position, ce sont deux univers drastiquement différents qui campent le classement, Game of Thrones et Star Wars. Série fantastique médiévale ou science-fiction, les deux mondes semblent attiser les flammes. Parmi les recherches les plus surprenantes, on peut toutefois noter la présence de deux géants verts : Hulk, le super héros de chez Marvel et Shrek, l’ogre crado de Dreamworks. Les goûts et les couleurs…

Les personnages et univers de jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub en 2024

Le jeu vidéo est depuis longtemps le terrain propice à toute sorte de fantasmes. Les héros et héroïnes charismatiques ou dotés d’atouts certains sont de plus en plus nombreux. Parfois, ça crée même la polémique. Quoi qu’il en soit, ils sont très rapidement parodiés sur les sites comme Pornhub et font fantasmer un grand nombre de joueurs. Dans le top des personnages et univers de jeux vidéo les plus recherchés de l’année, on retrouve des licences ultra populaires comme Fortnite ou encore Genshin Impact et pléthore d’héroïnes associées comme Slime, Mona ou encore Hu Tao. Mais à la troisième place du podium, le jeu vidéo le plus recherché pour ses parodies classées X, c’est Pokemon. Alors là, difficile d’imaginer quoi que ce soit sans tourner de l’œil, et pourtant, il semblerait qu’il y ait pas mal de clients. Resident Evil, League of Legends et sa batterie de personnages ou encore Mortal Kombat sont quant à eux derrière.

Côté personnages, Chun Li (Street Fighter), Lara Croft (Tomb Raider), Tifa (FF7) et Dva (Overwatch) forment le peloton de tête. Des héroïnes souvent sexualisées, que l’on retrouve presque chaque année dans les classements de ce genre. Tifa est d'ailleurs souvent parodié en version pornographique. D’ailleurs cette année, il n’y a pratiquement que des héroïnes dans le classement, là où quelques hommes se sont glissés dans celui des personnages de pop culture. Par contre, on cherche encore l’explication concernant le 8e héros le plus cherché sur Pornhub : Sonic.

Ça se passe de commentaire, mais on se souvient que dans le classement 2023, il y avait des Pokemon. Donc…



Top des personnages et des univers de jeux video les plus cherché en 2024 sur ©Pornhub

Source : les petits cochons qui trainent sur Pornhub