Pornhub nous partage son bilan 2023 et le top des recherches concernant le jeu vidéo et il y a de quoi être surpris. Licence culte, personnages ultra populaire et totalement WTF au programme.

PEGI 18 : Amis des statistiques inutiles et du bon goût, re-bonjour. On se retrouve en cette fin d'année 2023 pour parler de choses un peu coquines avec tout le second degrés du monde. Et non, ne cherchez pas les liens il n'y en a aucun. De toute façon si vous n'ètes pas majeurs vous n'avez rien à faire ici. Oust !

C’est l’heure de faire les grandes récap' 2023. Des bilans parfois plutôt amusants d’ailleurs. C’est le cas ici avec Pornhub justement. Le géant de l’industrie pour adulte a fait un récapitulatif des activités de ses utilisateurs comme chaque année, et comme toujours il y a une petite catégorie réservée aux jeux vidéo. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le classement est… surprenant, encore une fois

Le Top des jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub

L’année dernière, c’était Fortnite, Overwatch et Genshin Impact qui représentaient le top 3 des jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub. Et il faut croire qu’en 2023, personne n’était prêt à changer ses habitudes. Fortnite est une fois encore le jeu le plus recherché sur la plateforme, et de très loin d’ailleurs, suivis de près par Overwatch. Seul Genshin Impact disparaît du podium pour céder sa place à Minecraft et Pokémon. Pauvre Pikachu…

En cinquième position, on trouve une nouvelle entrée qui ne nous surprend pas tant que ça ; Atomic Heart. Le "Bioshock Russe" avait fait énormément de bruit à sa sortie et déclenché de vives polémiques, notamment à cause d’un personnage très cru, un frigo sado-masochiste qui ne cesse de nous faire des avances particulièrement explicites. Et encore s’il n’y avait que ça… Atomic Heart n’a pas la réputation de faire dans la dentelle.

La suite du classement est assez sommaire, on retrouve globalement tous les jeux populaires de l’année, même le GOTY Baldur’s Gate 3. En espérant qu’il n’y ait pas d’ours cette fois. Par contre que vient faire Cuphead là dedans c'est un mystère.

Top des personnages les plus recherchés, spécial jeux vidéo

Bien entendu, quand ce ne sont pas les licences qui sont recherchées, ce sont carrément les personnages. Encore une fois, ce sont les franchises tendance et populaires de l’année qui sont ici représentées, mais pas que. Si c’est Chun-Li (Street Fighter / Cosplay Fortnite) qui est en tête, la seconde position est tenue par Tifa, la partenaire de Cloud dans FF7 Remake que l'on a déjà vu dans des situations ultra explicites. D.Va (Overwatch 2) a quant à elle toujours autant la cote, tout comme Lara Croft (Tomb Raider) et la gigantesque Lady Dimitrescu (Resident Evil Village).

Un top qui n'a absolument rien de surprenant d’autant que la plupart de ces personnages féminins sont souvent sexualisées pour un oui ou pour un non (mais là c’est un autre débat). En revanche, la sixième recherche de ce top m'a fait tomber de ma chaise puisqu’il ne s’agit ni d'un personnage aux formes généreuses, ni même de la représentation d'un être humain ! C’est la mascotte de Sega, Sonic ! Là je ne sais plus. Et quand on regarde un peu plus bas et que l'on s'aperçoit qu'il y a carrément un Pokemon dans le top, Gardevoir, là... Si quelqu’un a une explication, je suis preneur.

Top 2023 des films, séries et personnages geek les plus recherchés

Le jeu vidéo n’est bien entendu pas le seul média à attiser les fantasmes. Films, séries, personnages populaires… tous les goûts sont dans la nature (SONIC QUOI !) et sur Pornhub pour le coup. Cette année, le top n’est pas vraiment différent de celui de l’an passé. Star Wars est en tête, suivi par Harley Quinn, personnage haut en couleur de DC Comics, puis Game of Thrones, Avatar (le bleu), et Harry Potter ferment la marche du top 5.

Le succès de la série House of Dragon, le carton intergalactique d’Avatar 2 la Voie de l’Eau, et le lancement explosif d’Hogwarts Legacy ne sont certainement pas étrangers à ces regain de popularité. Pour le reste, on trouve globalement les personnages populaires comme la Princesse Leia (Star Wars), Batgirl, ou encore le film 365 Days de Netflix, un film chaud bouillant. Côté exotisme, certains ont visiblement eu quelques idées coquines en voyant le film M3GAN, la poupée tueuse. On retrouve même Monster Hunter, le film de Paul W.S Anderson, une véritable purge. Difficile de fantasmer là-dessus et pourtant ! C’est certainement à cause du Palico cuistot.

Consoles les plus utilisés pour regarder des vidéos sur Pornhub

Bien évidemment, Pornhub n’est absolument pas accessible nativement sur nos consoles de salon, il ne manquerait plus que ça. Mais il suffit d’utiliser le navigateur de n’importe quelle machine pour aller se balader sur Internet. Avis à tous les parents, pensez à mettre des verrouillages parentaux là où il faut, histoire de bien protéger vos enfants contre les dérives et contre eux-mêmes également.

Quoi qu’il en soit, Xbox Series et PS4 sont toujours dans le top. Les joueurs PlayStation représentent d’ailleurs le gros du trafic, quoi de plus normal lorsqu’on a plus de 100 millions d’utilisateurs actifs sur son écosystème et même encore certains sur PS3 ! Mais ce sont les joueurs PS5 qui sont tout de même les plus nombreux. Fait plutôt amusant lorsqu’on sait qu’il n’y a aucun navigateur accessible d’un clic sur la machine. Il faut en effet bidouiller pour avoir accès à un navigateur internet secret. Et là, bien entendu, les joueurs ont de la ressource, ça va de soi. 40% d’utilisateurs sur PS5, 41% sur PS4, chez Sony on se partage les efforts. Xbox ne représente quant à lui que 16,7% du trafic. On notera tout de même qu’1,6% du trafic provient d’utilisateurs de consoles oubliées comme la PS Vita ou encore la Nintendo 3DS. Oui, quand même.