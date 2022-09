IO Interactive, le studio d'Hitman, prévient qu'il va falloir être très patient avec le jeu James Bond Project 007. Et il en va de même pour l'exclusivité Xbox encore non confirmée : Project Dragon.

Fans de James Bond, sortez les mouchoirs car le prochain jeu Project 007, développé par les équipes d'Hitman, ne sera pas disponible avant plusieurs années. Le teaser avec l'emblématique thème musical va encore pouvoir tourner en boucle sur votre TV.

Le jeu James Bond Project 007 n'arrivera pas avant 2025

Au mieux ! Dans un document adressé à ses investisseurs, repéré par l'internaute DarkDetective (qui porte bien son pseudo), IO Interactive prévient d'une baisse importante de revenus pour ses deux prochains exercices fiscaux.

Nous avons eu quelques années avec des revenus et des bénéfices solides en raison du lancement d'un titre (ndlr : le somptueux Hitman 3). Il existe un risque de voir l'EBITDA et les bénéfices chuter au cours des deux prochaines années civiles. Cela est dû aux longues phases de production à venir, avant que les prochaines sorties n'arrivent sur le marché. Les estimations pour l'exercice 2024 et 2025 montrent une baisse significative.

Pour que ce soit plus clair, le Project 007 ni aucun autre jeu IO Interactive ne sortiront avant le 1er avril 2025. Cette nouvelle adaptation de James Bond repartira de zéro avec une origin story et ambitionne d'être une trilogie. Malgré cette page blanche, il y aura des références à des protagonistes connus de la franchise.

Et l'exclu Xbox Project Dragon ?

Aucun jeu IO Interactive n'arrivera avant le 1er avril 2025, ce qui inclut le Project Dragon qui serait une exclusivité Xbox. D'après les rumeurs, il s'agirait d'un RPG AAA dans un univers médiéval fantastique, peut-être même un MMO édité par Xbox Game Studios Publishing. Et comme Game of Thrones ou House of the Dragon, il devrait y avoir des dragons...