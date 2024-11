Repoussé en mai sur PC (via Steam) à cause de la sortie un early access d'un certain farouche concurrent nommé Hades 2 en avril, The Rogue Prince of Persia a récemment fait l'objet d'une profonde refonte. Via une mise à jour majeure baptisée « Acte 2 », le rogue-lite d'Evil Empire utilise les sables du temps pour connaître d'importants changements, tant visuels que dans son contenu.

The Rogue Prince of Persia se réinvente et remplit son sablier

À sa génèse, The Rogue Prince of Persia proposait une approche plutôt originale et prometteuse pour la licence d'Ubisoft. On y retrouvait le gameplay en 2D des jeux originaux (comme le très bon metroidvania The Lost Crown, qui n'aura hélas pas de suite), mais dans un format rogue-lite. Mais l'olympique Hades 2 est passé avant, et le titre n'a visiblement pas eu le succès escompté. Evil Empire s'est donc sérieusement retroussé les manches, et cela prend la forme de l'Acte 2.

Ainsi, The Rogue Prince of Persia en profite pour complètement revoir son style graphique. On délaisse le côté « cartoonesque » de la formule originale, pour une direction artistique plus proche de ce que l'on connaît de la licence. Au-delà de ce changement graphique, le titre encore en early access voit son premier Acte grandement réécrit. Le contenu déjà présent est également étoffé avec de nouveaux équipements et pouvoirs pour le Prince, mais aussi de nouveaux adversaires.

Qui dit Acte 2 dit donc un prolongement de l'histoire, avec en l'occurrence deux nouveaux biomes à visiter ainsi que deux nouveaux boss associés. Enfin, l'excellente bande-son de The Rogue Prince of Persia chapeauté par ASADI s'agrémente de nouveaux morceaux toujours d'aussi bonne facture. Si vous avez joué à l'Acte 1 du jeu, Evil Empire recommande de transposer vos sauvegardes dans un nouvel emplacement. Votre progression dans l'histoire sera ainsi réinitialisée, mais pas les armes et pouvoirs débloqués dans votre précédente partie. Cette massive mise à jour de The Rogue Prince of Persia a en tout cas beaucoup de potentiel pour relancer l'intérêt autour de ce titre assez original dans la licence iconique d'Ubisoft.

