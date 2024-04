Vous l'aurez compris, nous parlons bien sûr d'Invincible, la série d'animation choc de Prime Video. Le dernier épisode de la saison 2 est arrivée il y a peu avec un terrible cliffhanger. Robert Kirkman, co-showrunner et créateur du comic original, tenait à rassurer et même exciter les spectateurs quant à la suite.

L'Invincible série d'animation de Prime Video

À l'instar de la licence The Boys, également chez Prime Video, Invincible n'a pas froid aux yeux dans son traitement des super-héros. La série d'animation s'adresse principalement à un public adulte tant la violence est omniprésente. Il n'a fallu voir que le premier épisode de la première saison pour s'en convaincre. Elle traite également d'autres sujets matures comme la filiation ou les responsabilités. Ces thèmes prennent d'autant plus d'importance dans la saison 2, qui ouvre en même temps beaucoup d'arcs narratifs.

Pour certains, elle s'est peut-être même trop dispersée. Robert Kirkman, l'esprit créatif des comics et co-showrunner de la série produite par Prime Video, avait une bonne raison à cela dans le segment bonus du dernier épisode en date. « Je pense qu'il y a tellement de pièces mises en place dans la saison 2 que nous allons développer dans la prochaine. Il y a également énormément de manières de faire évoluer la série et la pousser encore plus loin ». Son partenaire Simon Racioppa en a de plus rajouté une couche. « Vous avez de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. On se rend dans des lieux dingues. Mais nous allons recoller tous les morceaux dans la troisième. Toutes les histoires émouvantes que vous avez aimé vont continuer ».

Une saison 3 déjà magistrale ?

Robert Kirkman n'a pas caché son énorme enthousiasme s'agissant de la prochaine saison d'Invincible sur Prime Video. « On veut que chaque épisode soit ressenti comme un final de saison. La troisième va être absolument énorme avec tellement de trucs dingues que vous n'allez pas avoir venir. Et là où nous allons laisser les choses... oh mon dieu, j'ai trop gâte que les gens voient ça ! ».

La saison 3 d'Invincible est déjà en production. Il se pourrait que l'attente autour de cette dernière ne soit pas si long qu'entre la première et la seconde. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien si les spectateurs partagent l'engouement assez contagieux de Roberk Kirkman quant à la suite des (més)aventures de Mark Grayson sur Prime Video.