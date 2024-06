Cette grande et très appréciée série de Prime Video annonce une nouvelle que l'on pouvait anticiper, mais qui fait quand même mal au cœur quand on y pense.

Alors que la saison 4 de The Boys s'apprête à débuter, les fans sont impatients de découvrir les nouvelles aventures de leurs anti-héros préférés. Cependant, une nouvelle inattendue vient assombrir cette excitation : la série touchera bientôt à sa fin. Quelle surprise nous réserve la cinquième saison sur Prime Video ? Quels secrets seront dévoilés ? On peut en savoir un peu plus.

Cette série Prime va s'arrêter bientôt

Eric Kripke, showrunner de la série The Boys diffusée sur Amazon Prime Video, a annoncé sur les réseaux sociaux que la cinquième saison serait la dernière. Commandée en mai, cette saison marquera la fin de la série populaire. Kripke a révélé que dès le début, il envisageait une conclusion après cinq saisons. Centrée sur l'affrontement inévitable entre Butcher (Karl Urban) et Homelander (Antony Starr). Selon lui, prolonger la série au-delà de ce point risquerait de diluer l'intensité narrative. Il a également évoqué une certaine flexibilité budgétaire accordée par Amazon en raison du succès de la série. Bbien que des restrictions financières existent toujours.

The Boys a régulièrement figuré dans le top 10 des classements de streaming de Nielsen. Pour rappel, Nielsen est une société mondiale de mesure et d'analyse de données, principalement connue pour ses classements d'audience télévisuelle. L'œuvre a engendrée des spin-offs tels que Gen V et l'anthologie animée Diabolical. Kripke a souligné la chance d'avoir une telle liberté créative avec Amazon. Mais a noté que les nouveaux projets devront respecter des budgets plus serrés.

Cette annonce soulève des questions intéressantes sur la durée optimale des séries télévisées. Terminer une série au bon moment peut préserver sa qualité et son impact, contrairement à des prolongations qui peuvent affaiblir l'intrigue principale. La décision de Kripke d'arrêter The Boys à la saison 5 pourrait servir d'exemple à d'autres créateurs sur l'importance de savoir conclure une histoire.