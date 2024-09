Prime Video n'a pas brillé au niveau des nouveautés sur la fin du mois d'août 2024. Et pour cause, comme à son habitude et contrairement aux plateformes concurrentes à l'image de Netflix, Disney+ et Max, le service a tendance à envoyer la majorité de ces nouvelles sorties d'un coup. Ça permet de frapper fort d'entrée, mais forcément, le manque se fait ressentir assez rapidement. Amazon a néanmoins offert une belle nouveauté pour terminer août avec la mise en ligne de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Découvrez maintenant les ajouts du 2 au 8 septembre 2024 avec d'énormes films.

Les films Prime Video du 2 au 8 septembre 2024

Les premières nouveautés Prime Video de septembre 2024 sont arrivées ce week-end, et comme dit en préambule, Amazon n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir complètement les vannes. Rien que ce dimanche, ce sont plus d'une vingtaine de films qui sont déjà disponibles. Oui, c'est encore un début de mois tout simplement énorme ! Pour les fans d'action, Sylvester Stallone est de retour dans l'un de ses rôles mythiques : Rambo. Dès à présent, vous pouvez regarder John Rambo et Rambo 5 Last Blood. Si le dernier volet est très décevant, le quatrième reste d'une efficacité redoutable avec les séquences les plus violentes de la saga.

Dans les sorties Prime Video du 2 au 8 septembre 2024 déjà accessibles, il y a également la comédie dramatique multirécompensée Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et le légendaire Robert de Niro. On vous la conseille fortement tout comme Sheitan. Un film d'horreur français avec Vincent Cassel.

Cette semaine, il y aura aussi l'incontournable Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Un chef d'oeuvre de plus pour le réalisateur avec un Leonardo DiCaprio au sommet de sa forme, à l'image de ses collègues Matthew McConaughey et Margot Robbie. À voir également La Mutante, RRRrrrr!!!, l'excellent film d'espionnage Spy Game, Code Source etc. Et si vous voulez un long-métrage en lien avec le jeu vidéo, vous pouvez éventuellement essayer Hardcore Henry qui arrive le 6 septembre sur Amazon Prime Video.

01/09 Problemos La Deuxième Étoile Les Fantasmes RRRrrrr!!! Happiness Therapy Amsterdam Randonneurs amateurs American Assassin Bad Influence Elle L'homme de l'Ouest John Rambo Rambo 5 : Last Blood Opération crépuscule Barbershop Barbershop 2: Back in Business The Next Cut - Barbershop 3 Sheitan American Warrior 3 American Ninja 4 Seven Sisters Radio Days Desperate Hours Spy Game Criminal : Un espion dans la tête Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… sans jamais oser le demander Bananas Beauty Shop Blizzard : Le Renne magique du père Noël Exodus La Mutante Mutante 2 La Mutante 3 La Mutante 4 Manhattan Lockdown Wonder La Garçonnière Teen Spirit Peppermint Pyjama Party

02/09 Sin City : J’ai tué pour elle

05/09 : Le Loup de Wall Street Code Source

06/09 : I, Frankenstein Shark 3D Hardcore Henry Lego DreamZzz : Les Épreuves des Chasseurs de Rêves



Toutes les séries du 2 au 8 septembre 2024

Ce sera moins la folie en termes de séries sur Prime Video pour la semaine 36. À l'instar de Disney+ ces dernières semaines, il y a un important focus sur les shows télévisés du groupe TF1. Ce dimanche, Amazon a ajouté à son catalogue les saisons 1 à 13 de Sous le Soleil. Une série culte dans son registre et qui a été un immense carton au point d'avoir été exportée dans une centaine de pays. Comme quoi.

Dans les nouvelles sorties du 2 au 8 septembre, vous pouvez également visionner Diane, Femme Flic, Profilage ainsi que Zodiaque. Si les productions TF1 sont surreprésentées dans les nouveautés Prime Video, la saison 6 de Young Sheldon est aussi disponible dès maintenant sur la plateforme. Enfin, la série Shrink arrivera ce dimanche 8 septembre 2024.

01/09 : Sous le Soleil - Saisons 1 à 13 Diane, Femme Flic - Saisons 1 à 7 Profilage - Saisons 1 à 10 Young Sheldon - Saison 6 Zodiaque - Saisons 1 & 2

08/09 : Shrink



Source : Amazon Prime Video France.