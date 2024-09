Prime Video continue de garnir son catalogue de nouveaux films, le tout saupoudré de quelques séries. Comme Netflix, Max et Disney+, la plateforme d’Amazon tente de se diversifier comme elle peut. En septembre 2024, plusieurs dizaines de films sont attendus, dont des licences archi cultes. Et cette semaine justement, plusieurs d’entre eux arrivent. Et quand on vous dit que certaines franchises sont cultes, on ne mâche pas nos mots.

Tous les films Prime Video de la semaine du 9 au 15 septembre 2024

Bien avant que Nathan Drake ou Lara Croft aillent se dégourdir les jambes dans les temples anciens et autres ruines perdues en affrontant pièges et groupuscules de mercenaires, il y avait un autre homme. Un aventurier, moyennement doué au pistolet mais plutôt efficace au fouet. Un professeur en archéologie au caractère bien trempé qui distribue plus de baffes aux nazis que de notes sur ses copies. On parle bien entendu de l’iconique Indiana Jones, incarné par l’increvable et toujours aussi charismatique Harrison Ford. Alors qu’un nouveau jeu développé par Machine Games arrive prochainement, ce sont les films qui sont à l’honneur sur Prime Video. Ce sont plus précisément Indiana Jones 2, 3 et 4 qui débarquent sur la plateforme SVOD. Pour rappel, un cinquième volet est également sorti en 2023, mais n’est pas encore disponible chez nous en streaming.

Évidemment, d’autres films sont aussi de la partie, comme District 9, un gros film de science-fiction, ou encore Tarzan, Les Incorruptibles et Conan. En bref, vous aurez de quoi faire.

10/09 : Conan

12/09 : Suzume

13/09 : Tout l’argent du monde Tarzan

14/09 : Boy Kills World

15/09 : Indiana Jones et le Temple maudit Indiana Jones et la Dernière Croisade Season of the Witch Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal District 9 Layer Cake Les Incorruptibles American Bluff



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 septembre 2024

On ne pourra pas en dire autant du côté des séries. Ici, Prime Video fait un peu le minimum syndical cette semaine. Oui, il y a de nouvelles sorties, mais rien qui vous fera grimper aux rideaux, ce sont surtout les fans de chacune de ces séries qui seront aux anges. Notamment ceux de No Activity seront ravis de voir débarquer la saison 2 de leur série fétiche, tandis que l'émission The Grand Tour, elle, accueillera sa sixième saison.

Pour les grosses sorties de séries sur Prime Video, il faudra attendre le mois d’octobre, puisque dans ce qui reste du mois de septembre, ça ne sera pas la folie.