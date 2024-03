Chaque semaine, nos géants de la SVOD tels que Prime Video, Disney+ ou encore Netflix ajoutent de nombreuses nouveautés à leur plateforme. Ça tombe bien, à la vitesse où l’on binge-watch tout de nos jours, ça n’est jamais de trop. Alors que la semaine dernière Prime se contentait d’une poignée de films, pour les prochains jours, la plateforme voit les choses en plus grand avec encore plus de longs-métrages, mais surtout le retour d’une série absolument légendaire. Oui, légendaire !

Tous les films de la semaine sur Prime Video

Côté films, ce sont pas moins de 6 longs-métrages qui rejoindront le service. On pourra notamment compter sur les comédies d’action 21 et 22 Jump Street pour passer le temps en se marrant un peu. Des reboots de la franchise culte ici campés par Channing Tatum (Magic Mike) et Jonah Hill (qui joue dans 150 films au minimum, il est partout). Action toujours, mais plus sérieuse avec la saga des Jack Reacher, deux films "coup de poings" avec en tête d’affiche un certain Tom Cruise qu’on ne présente plus. Enfin, la France sera aussi mise en valeur avec Sirènes, le nouveau film d’Adeline Picault. Une comédie avec Alice Pol et Shirine Boutella. Ou encore The Woman King, avec l'incroyable Viola Davis. Oui, il y aura du beau monde cette semaine sur Prime Video.

13/03

The Woman King - avec Viola Davis

15/03

21 et 22 Jump Street

Sirènes - avec Alice Pol, Shirine Boutella et Ramzy Bedia

Jack Reacher 1-2 - avec Tom Cruise

Le retour d'une série ultra appréciée !

Chez les séries en revanche, c’est un peu le désert. Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, du moins, pas en quantité. Prime Video nous sort ici qu’une seule série, une suite qui plus est, mais pas n’importe laquelle. C’est la seconde partie de la saison 2 d’Invincible qui débarque cette semaine. Une série animée désormais légendaire qui nous fait suivre les (més)aventures d’une bande de héros qui n’ont rien de super, ou inversement. Invincible s’est rapidement faite en devenant également ultra populaire grâce à son casting de héros hors du commun et son statut de série pour adulte jusqu’en boutiste. Oui, ça ressemble parfois à The Boys, mais en dessin animé. C’est d’ailleurs la série parfaite en attendant la saison 4 de The Boys qui arrivera quant à elle un peu plus tard dans l’année.

14/03