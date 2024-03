Le printemps arrive à grands pas, mais pour l’heure, on a encore envie de faire un peu de cocooning. C’est généralement là qu’on lance Disney+, Netflix et Prime Video d’ailleurs. Les plateformes SVOD sont devenues incontournables et chaque semaine, elles ajoutent des nouveautés histoire de nous tenir en haleine. Dans les prochains jours d’ailleurs, le service d’Amazon nous sortira sa vision d’un grand classique du cinéma. Un remake attendu, mais qui suscite aussi beaucoup d’inquiétude.

Tous les films de la semaine sur Prime Video

Après Mr & Mrs Smith, Prime Video se relance dans les remakes avec cette fois, un film culte des années 80 ! On parle ici de Road House, film initialement porté par le très charismatique Patrick Swayze, une belle gueule de l’époque. Le long métrage reviendra donc cette semaine dans une toute nouvelle version. Un remake qui mettra cette fois-ci Jake Gyllenhaal (Spider-Man Far From Home) à l’affiche dans le rôle principal. L’acteur incarnera un homme torturé au passé trouble et un poil violent qui va se retrouver aux prises avec des voyous alors qu’il vient d’accepter un job dans une boîte de nuit d’un patelin un peu paumé. Pas de vacances donc, et beaucoup d’action pour ce remake qui s’annonce explosif, trop d’ailleurs pour les fans de la première heure qui s'inquiètent.

21/03

Road House - le remake du film culte désormais incarné par Jake Gyllenhaal

La série de la semaine, et un petit documentaire

En plus de ce remake, Prime Video accueillera une série romantique teintée d’épouvante avec My Undead Yokai Girlfriend. On suivra les péripéties d’un jeune lycéen un peu paumé qui va s’éprendre d’une Yokai, un esprit dans la mythologie japonaise. Quelques épisodes qui mélangeront humour, sentiment et un zeste de surnaturel. Enfin, on notera l’arrivée de Love Army, un documentaire qui reviendra sur la création de ce mouvement humanitaire lancé en 2017 par l’influenceur Jérôme Jarre qui a par la suite brutalement disparu des réseaux sociaux.

22/03

My Undead Yokai Girlfriend

20/03